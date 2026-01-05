Hasteamento das bandeiras marcou o início das comemorações pelos 37 anos de QuissamãFoto: Divulgação
Quissamã celebra 37 anos com emoção, fé e encontro com a comunidade
Aniversário de emancipação reúne símbolos cívicos, tradição religiosa e atividades que aproximam moradores da história do município
Verão ganha vida em Quissamã com música, lazer e praias cheias de energia
Programação do Verão Viver Quissamã 2026 começa com shows, atividades esportivas e famílias ocupando os balneários
Marcelo Batista sofre acidente em Carapebus e passa bem após atendimento médico
Prefeito de Quissamã teve ferimentos leves, realizou exames e permaneceu consciente durante todo o atendimento
Verão ganha movimento em Quissamã com esporte gratuito espalhado pela cidade
Aulões, atividades aquáticas, competições e corrida em área natural ocupam praias, praças e lagoa entre janeiro e fevereiro
Três palcos, um só clima: Quissamã prepara virada de ano com música, emoção e fogos
Réveillon Viver Quissamã espalha shows gratuitos pela orla e distritos, reúne famílias e recebe 2026 com festa e segurança
Antecipação de benefícios sociais garante alívio no bolso e aquece o fim de ano em Quissamã
Pagamento de dezembro chega antes do prazo e alcança cerca de 5 mil famílias do município
