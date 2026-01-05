Hasteamento das bandeiras marcou o início das comemorações pelos 37 anos de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 14:45

Quissamã - Quissamã acordou em clima de orgulho e pertencimento neste domingo (4), ao celebrar os 37 anos de emancipação político-administrativa. A data foi marcada por uma programação que misturou respeito à história, fé e ações voltadas à convivência comunitária, reunindo autoridades e moradores em diferentes pontos da cidade.

O início das comemorações aconteceu no Pátio Municipal, onde o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Quissamã deu o tom solene ao aniversário. Ao som dos hinos Nacional e Municipal, executados pela Banda União Quissamaense, o momento reforçou símbolos que ajudam a contar a trajetória do município ao longo de quase quatro décadas.

O ato cívico contou com a presença do prefeito Marcelo Batista, da vice-prefeita Sabrine Pereira, do presidente da Câmara Municipal, Mazinho Batista, além de secretários, vereadores e moradores. Em sua fala, o prefeito destacou a importância da data como marco de conquistas e responsabilidade com o futuro. Ele ressaltou que a cidade segue avançando com planejamento e respeito à população, valorizando o passado sem perder de vista os novos desafios.

A vice-prefeita também enfatizou o significado da celebração, lembrando que a emancipação representa união e a força de um povo que constrói diariamente a identidade do município.

A programação seguiu com uma missa em ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Desterro. Celebrada pelo padre Romevaldo José, a cerimônia reforçou a tradição religiosa que faz parte da história local e reuniu fiéis em um momento de reflexão e gratidão.

Encerrando as comemorações, um passeio ciclístico levou moradores às ruas, em um clima leve e participativo. A atividade começou na Praça Brigadeiro José Caetano e seguiu até a Praia de João Francisco, promovendo integração, lazer e valorização dos espaços da cidade.