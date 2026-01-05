Show no trio animou a orla e marcou o início do Verão Viver Quissamã 2026 - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 14:45

Quissamã - Quissamã abriu oficialmente a temporada mais aguardada do ano com sol, música e gente reunida à beira-mar. O Verão Viver Quissamã 2026 começou neste domingo (4), levando animação, cultura e opções de lazer para diferentes pontos do litoral, em um convite claro para moradores e visitantes aproveitarem a cidade ao ar livre.

Em João Francisco, a tarde ganhou clima de festa com o show no trio de Marah. A apresentação transformou a orla em ponto de encontro, com famílias, jovens e turistas curtindo boa música, dança e o astral típico do verão. Já em Barra do Furado, na Barrinha, a Banda Catukaí assumiu o comando do trio e embalou o público com repertório animado, movimentando a área dos quiosques e fortalecendo o comércio local.

Além dos shows, o verão também foi sinônimo de diversão para a criançada. Barra do Furado, Visgueiro e a Piscina da Praia de João Francisco receberam atividades esportivas e recreativas, com jogos, brincadeiras e muita interação. Monitores acompanharam as ações, garantindo segurança e momentos de alegria para as famílias que passaram pelos balneários.

A proposta do Verão Viver Quissamã é ocupar os espaços públicos com cultura, esporte e lazer, criando experiências positivas e fortalecendo a convivência comunitária durante toda a estação. A programação segue nos próximos dias, com atrações pensadas para diferentes públicos e idades, reforçando o clima acolhedor da cidade na temporada de verão.