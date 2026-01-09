Prefeitos de Quissamã e Macaé se reúnem para alinhar ações e fortalecer a cooperação regional.Foto: Divulgação
Prefeitos de Quissamã e Macaé unem agendas e discutem soluções conjuntas para desafios da região
Reunião entre Marcelo Batista e Welberth Rezende aposta no diálogo regional para enfrentar queda de royalties e fortalecer áreas estratégicas
Diálogo em Brasília entra na pauta de Quissamã diante de queda nos royalties
Encontro com deputado federal busca alternativas para manter investimentos e fortalecer serviços públicos
Sesc e Fecomércio RJ avançam em parceria e colocam Quissamã no calendário de grandes eventos de 2026
Visita de Aline Fidalgo confirma Sesc Verão e oficializa Festival de Outono para abril
Quissamã celebra 37 anos com emoção, fé e encontro com a comunidade
Aniversário de emancipação reúne símbolos cívicos, tradição religiosa e atividades que aproximam moradores da história do município
Verão ganha vida em Quissamã com música, lazer e praias cheias de energia
Programação do Verão Viver Quissamã 2026 começa com shows, atividades esportivas e famílias ocupando os balneários
Marcelo Batista sofre acidente em Carapebus e passa bem após atendimento médico
Prefeito de Quissamã teve ferimentos leves, realizou exames e permaneceu consciente durante todo o atendimento
