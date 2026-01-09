Prefeitos de Quissamã e Macaé se reúnem para alinhar ações e fortalecer a cooperação regional. - Foto: Divulgação

Prefeitos de Quissamã e Macaé se reúnem para alinhar ações e fortalecer a cooperação regional.Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:45

Quissamã - O encontro entre os prefeitos de Quissamã e Macaé marcou mais um passo na construção de uma agenda regional baseada em cooperação e planejamento conjunto. Marcelo Batista recebeu Welberth Rezende, na manhã desta quinta-feira, na sede administrativa de Quissamã, para uma conversa direta sobre desafios comuns e caminhos possíveis para fortalecer os municípios do Norte Fluminense.

A reunião contou com a presença de secretários municipais e vereadores e teve como foco principal a busca por ações integradas em áreas consideradas essenciais, como saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. No centro do debate esteve também a preocupação compartilhada com a queda na arrecadação dos royalties do petróleo, cenário que exige articulação, criatividade e união entre as cidades produtoras.

Para Marcelo Batista, o diálogo entre municípios vizinhos amplia a capacidade de resposta diante das dificuldades. Segundo ele, trocar experiências e pensar soluções conjuntas fortalece a região e cria oportunidades reais de desenvolvimento, refletindo diretamente na qualidade de vida da população.

Welberth Rezende destacou que Macaé e Quissamã enfrentam desafios semelhantes e, ao mesmo tempo, possuem grande potencial quando atuam de forma alinhada. A aproximação, segundo o prefeito macaense, abre espaço para projetos integrados e ações mais eficientes, com resultados concretos para os cidadãos.

Ao final do encontro, os gestores reafirmaram o compromisso de manter o diálogo permanente e avançar na construção de parcerias regionais, apostando na união como estratégia para garantir crescimento sustentável e enfrentar os impactos econômicos que atingem os municípios.