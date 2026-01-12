Drogas apreendidas durante a ação policial no bairro Sítio Quissamã - Foto: Ilustração

Drogas apreendidas durante a ação policial no bairro Sítio QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 12/01/2026 11:15

Quissamã - A madrugada silenciosa em Quissamã foi quebrada por uma ação precisa da Polícia Militar que terminou com um homem preso e um adolescente apreendido por tráfico de drogas. O caso aconteceu no domingo, dia 11, no bairro Sítio Quissamã, após uma denúncia anônima acender o alerta sobre a circulação de entorpecentes na região.

As informações apontavam que dois indivíduos estariam transportando drogas para comercialização. Com as características em mãos, policiais do 32º BPM intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar os suspeitos. A abordagem confirmou a suspeita e revelou um esquema simples, mas ativo, de tráfico.

Durante a revista inicial, os agentes encontraram oito sacolés de cocaína com um dos envolvidos. O outro carregava apenas R$ 7 em dinheiro e um telefone celular. A apreensão aumentou após uma verificação mais detalhada, quando os policiais localizaram outras 11 embalagens de cocaína escondidas junto ao corpo do adolescente.

Ao todo, foram apreendidos 44,2 gramas de cocaína, além do dinheiro e do aparelho celular usados na prática criminosa. Os dois foram encaminhados para a delegacia da área, onde o homem permaneceu preso e o adolescente apreendido. Ambos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme a Lei de Drogas.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas seguem sendo fundamentais para coibir o avanço do tráfico e garantir mais segurança às comunidades.