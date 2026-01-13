Representantes da Guarda Civil e do Conselho Tutelar durante reunião de alinhamento institucional em Quissamã - Foto: Divulgação

Representantes da Guarda Civil e do Conselho Tutelar durante reunião de alinhamento institucional em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:57

Quissamã - A Guarda Civil Municipal de Quissamã deu um passo importante para reforçar a rede de proteção social no município. Em encontro realizado nesta terça-feira, 13, agentes da corporação e representantes do Conselho Tutelar sentaram à mesa para alinhar atribuições, trocar informações e construir estratégias conjuntas voltadas ao cuidado com a população, especialmente crianças e adolescentes.

A reunião aconteceu na sede da Guarda Civil e contou com a presença das conselheiras tutelares Bethânia Azeredo e Carolina dos Santos. O diálogo foi direto, técnico e, ao mesmo tempo, sensível às demandas do dia a dia, com foco na cooperação entre os órgãos e na melhoria do atendimento à comunidade.

Entre os principais pontos discutidos esteve o planejamento de ações integradas para o período do Carnaval, época de grande circulação de pessoas e que exige atenção redobrada à segurança e à garantia de direitos de menores de idade. A proposta é atuar de forma preventiva, organizada e articulada, reduzindo riscos e ampliando a capacidade de resposta.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Vitor Lopes, destacou que a integração fortalece o trabalho nas ruas. Segundo ele, a aproximação entre as instituições torna as ações mais eficientes e contribui para um ambiente mais seguro, sobretudo em momentos de maior movimento na cidade.

A conselheira tutelar Carolina dos Santos reforçou que o diálogo constante com a Guarda amplia a proteção às crianças e adolescentes. Para ela, a troca de informações e o alinhamento de procedimentos refletem diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

O Conselho Tutelar de Quissamã segue disponível para orientações e atendimentos pelo telefone 99263-8436.