Servidores municipais participam de palestra motivacional que marca o início das ações de capacitação em 2026 - Foto: Divulgação

Servidores municipais participam de palestra motivacional que marca o início das ações de capacitação em 2026Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 14:26

Quissamã - O servidor público foi colocado no centro da conversa e das atenções no início de 2026 em Quissamã. A cidade abriu o ano com uma palestra motivacional voltada a servidores, gestores e coordenadores, apostando em inspiração, valorização profissional e alinhamento de ideias para os desafios que vêm pela frente.

O encontro aconteceu no auditório do prédio administrativo, e marcou o início de uma agenda contínua de capacitação. Com cerca de três mil profissionais entre concursados, comissionados e terceirizados, a administração municipal aposta em qualificação, escuta e motivação como ferramentas para melhorar o atendimento à população.

A abertura do evento destacou a importância do trabalho coletivo e do sentimento de pertencimento. A mensagem foi direta: cada servidor influencia, todos constroem resultados e o serviço público começa na postura de quem atende, planeja e executa.

A palestra ficou por conta de Anderson Gandra, que falou sobre liderança no setor público, influência positiva e o impacto diário do servidor na vida das pessoas. O tom foi leve, reflexivo e próximo da realidade de quem está na linha de frente, reforçando que atitudes simples podem transformar rotinas e relações dentro e fora do ambiente de trabalho.

A iniciativa também sinalizou que o encontro não foi isolado. A proposta é manter, ao longo de 2026, uma programação permanente de cursos, palestras e treinamentos, voltados ao desenvolvimento humano, à melhoria da gestão e ao fortalecimento do serviço público municipal.

Mais do que técnicas, o momento trouxe sentimento, escuta e valorização. Um começo de ano que olha para pessoas antes de processos.