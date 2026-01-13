Famílias e turistas lotam as praias de Quissamã no primeiro domingo típico do verão 2026 - Foto: Divulgação

Famílias e turistas lotam as praias de Quissamã no primeiro domingo típico do verão 2026Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:58

Quissamã - Quissamã abriu oficialmente o clima do verão 2026 no domingo (11) com um retrato clássico da estação: sol forte, calor intenso, praias cheias e gente disposta a aproveitar cada minuto à beira-mar. Desde cedo, moradores e visitantes ocuparam Barra do Furado, João Francisco e Visgueiro, transformando o litoral em ponto de encontro de famílias, amigos e turistas em busca de lazer, música e diversão.

A programação do Verão Viver Quissamã levou atividades recreativas, esportivas e culturais às praias, criando um ambiente leve e acolhedor. Em Visgueiro, a novidade que roubou a cena foi o toboágua inflável, instalado pela primeira vez na localidade. A estrutura virou atração imediata e garantiu risadas e muita energia para a criançada. O domingo ganhou ainda mais animação com o aulão de ginástica popular comandado pelo Grupo As Poderosas, que colocou o público em movimento e já antecipou o clima de carnaval.

A trilha sonora do verão também teve espaço garantido. Em João Francisco, o trio elétrico percorreu a Avenida Atlântica por cerca de três horas ao som do cantor Apollo Ramidam. O repertório animado reuniu moradores e turistas em um passeio musical que transformou a orla em pista de dança a céu aberto. O momento foi ainda mais especial quando o artista dividiu o palco com o filho Henrique, que dá os primeiros passos na música.

Emocionado, Apollo destacou a importância da apresentação. Segundo ele, cantar em Quissamã tem um valor afetivo, marcado pelas histórias que ouvia do pai, Dom Américo, e pela oportunidade de viver esse momento ao lado do filho em início de carreira.

Já em Barra do Furado, o cantor Júlio Souza comandou a festa, mantendo o alto astral com muito ritmo e celebração tanto na praia quanto na Barrinha, reforçando o clima de verão que tomou conta da cidade.

A proposta do Verão Viver Quissamã é ocupar os espaços públicos com atividades acessíveis, valorizar as praias e oferecer opções de lazer para todas as idades ao longo da estação. A programação segue nos próximos fins de semana, prometendo mais música, esporte e convivência à beira-mar.