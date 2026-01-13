Famílias e turistas lotam as praias de Quissamã no primeiro domingo típico do verão 2026Foto: Divulgação
Sol, música e família na areia marcam o primeiro domingo típico do verão em Quissamã
Praias cheias, atrações para todas as idades e clima de alegria deram o tom da estreia do Verão Viver Quissamã 2026
Quissamã articula força regional para impulsionar a produção rural
Encontro com produtores e gestores aposta em cooperação, tecnologia e apoio direto ao homem do campo
Guarda e Conselho Tutelar afinam diálogo para proteger crianças e adolescentes em Quissamã
Reunião fortalece atuação integrada e prepara ações conjuntas para o período do Carnaval
Denúncia na madrugada leva à prisão por tráfico em Quissamã
Ação rápida da PM flagra adulto e adolescente com cocaína
Prefeitos de Quissamã e Macaé unem agendas e discutem soluções conjuntas para desafios da região
Reunião entre Marcelo Batista e Welberth Rezende aposta no diálogo regional para enfrentar queda de royalties e fortalecer áreas estratégicas
Diálogo em Brasília entra na pauta de Quissamã diante de queda nos royalties
Encontro com deputado federal busca alternativas para manter investimentos e fortalecer serviços públicos
