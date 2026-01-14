Reunião técnica define próximos passos para implantação de energia solar nas escolas de Quissamã - Foto: Ilustração

Publicado 14/01/2026 14:25

Quissamã - Quissamã começa a desenhar um novo capítulo na forma de cuidar das escolas e do dinheiro público. O município avança no projeto de implantação de energia solar em todas as 16 unidades da rede municipal de ensino, uma iniciativa que alia consciência ambiental, planejamento e investimento direto na educação.

A proposta entrou em pauta na terça-feira (13), durante uma reunião que reuniu o prefeito Marcelo Batista, secretários e equipes técnicas para ajustar prazos e acelerar as etapas necessárias à criação de uma usina de energia solar. O foco agora está na preparação das estruturas físicas das escolas, passo essencial para garantir a eficiência do sistema fotovoltaico.

A ideia é simples e estratégica: reduzir gastos com energia elétrica e transformar essa economia em mais investimentos para a própria rede de ensino e para outras áreas essenciais do município. Além do impacto financeiro, o projeto reforça o compromisso de Quissamã com práticas sustentáveis e com a formação de uma geração mais consciente.

O planejamento já está incorporado às reformas, ampliações e construções de novas creches e escolas, que passam a contar com infraestrutura adequada para receber as placas solares. Após a conclusão dessas obras, o próximo passo será a licitação para instalação do sistema.

A iniciativa também dialoga com o cotidiano escolar, criando ambientes mais modernos, eficientes e alinhados aos desafios do futuro. Energia limpa, gestão responsável e educação caminham juntas em um projeto que vai além da tecnologia e aponta para um modelo de cidade mais sustentável.