Equipes de limpeza urbana iniciam nova etapa de trabalho com ações integradas em Quissamã - Foto: Ilustração

Equipes de limpeza urbana iniciam nova etapa de trabalho com ações integradas em QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 14/01/2026 14:25

Quissamã - Quissamã dá um passo importante para deixar ruas, praças e espaços públicos mais cuidados. O município inicia, a partir da próxima semana, o programa Quissamã Sempre Limpa, uma ação contínua que une planejamento, presença nos bairros e integração entre equipes para fortalecer a limpeza urbana em toda a cidade.

A proposta nasce com foco direto na rotina do morador: mais eficiência, serviços organizados e resposta rápida às demandas do dia a dia. A iniciativa reúne ações da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo em parceria com a empresa responsável pela limpeza urbana, a União Norte, criando uma frente única de trabalho voltada à manutenção dos espaços públicos.

O pontapé inicial do programa acontece na próxima segunda-feira, dia 19, pelo distrito de Barra do Furado. A partir daí, as equipes passam a atuar com cronograma definido, que será divulgado semanalmente, garantindo previsibilidade e transparência para a população.

Entre os serviços previstos estão a remoção de entulho e galhada, roçadas manuais e mecanizadas, roçada articulada em pontos estratégicos como a Estrada da Praia João Francisco e a manutenção da iluminação pública, com troca de lâmpadas. A ideia é manter a cidade limpa não apenas em ações pontuais, mas de forma constante e planejada.

O Quissamã Sempre Limpa aposta na integração como principal ferramenta. Secretaria, técnicos e empresa trabalham de forma alinhada para otimizar recursos, organizar equipes e ampliar a qualidade do atendimento. O programa surge como resposta à necessidade de cuidado permanente com os espaços coletivos, impactando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar da população.