Atendimento veterinário gratuito é realizado diretamente em propriedade rural de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:38

Quissamã - O produtor rural de Quissamã tem encontrado no cuidado com a saúde animal um aliado direto para manter a produção em dia e o sustento garantido. A assistência veterinária gratuita oferecida no município vem se consolidando como uma das principais ferramentas de apoio aos criadores de bovinos e equinos, levando atendimento técnico até as propriedades e aproximando o poder público da realidade do campo.

O serviço é realizado por médicos veterinários e inclui vacinação, acompanhamento clínico, orientações sanitárias, avaliações reprodutivas e cuidados preventivos que impactam diretamente a qualidade do rebanho. A rotina de atendimentos alcança diferentes localidades e soma, em média, cerca de 100 procedimentos por mês, número que revela a demanda e a importância da iniciativa para o setor agropecuário local.

Durante uma visita recente à localidade do Mutum, o prefeito Marcelo Batista acompanhou de perto o atendimento prestado na propriedade do criador Amarildo Barcelos, ao lado do subsecretário de Agricultura, Rildo Barcelos. Para o prefeito, o apoio técnico contínuo representa segurança para quem vive da criação e contribui para o fortalecimento da economia rural.

O médico veterinário Tácito de Rezende destaca que o trabalho vai além do tratamento imediato. Segundo ele, a prevenção de doenças protege os animais, reduz prejuízos e também evita riscos à saúde humana, como nos casos de zoonoses.

Já para o criador Amarildo Barcelos, o serviço significa incentivo e tranquilidade. Ele afirma que contar com esse suporte faz toda a diferença para seguir produzindo com mais qualidade e confiança.