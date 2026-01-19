Atletas locais seguem contando com incentivo para treinos, viagens e competições - Foto: Ilustração

Atletas locais seguem contando com incentivo para treinos, viagens e competiçõesFoto: Ilustração

Publicado 19/01/2026 14:00

Quissamã - Os atletas de Quissamã que carregam o nome da cidade em campeonatos regionais, estaduais e nacionais já podem se organizar. O edital de renovação do Programa Bolsa-Atleta foi publicado no Diário Oficial nº 3315 e define prazos, critérios e etapas para quem deseja manter o benefício em 2026. A iniciativa assegura apoio financeiro a esportistas amadores e profissionais, fortalecendo o esporte local e ampliando oportunidades.

As inscrições para renovação acontecem entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro e devem ser feitas presencialmente, no Setor de Protocolo, na sede administrativa do município. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h.

O programa tem impacto direto na rotina de quem treina diariamente e enfrenta desafios dentro e fora das competições. O prefeito Marcelo Batista destacou que o Bolsa-Atleta representa mais do que auxílio financeiro. Segundo ele, o investimento valoriza talentos locais, incentiva a disciplina e transforma o esporte em ferramenta de inclusão social.

Para garantir a renovação, o atleta precisa comprovar atividade esportiva regular, ser natural de Quissamã ou residir no município há pelo menos um ano e possuir renda familiar de até cinco salários mínimos. No caso de menores de idade, é exigida frequência escolar mínima de 75% e aprovação pedagógica, reforçando a importância da educação aliada ao esporte.

A Secretaria de Esporte e Juventude informou que a análise será criteriosa e transparente, considerando desempenho, histórico esportivo e documentação completa. Entre os documentos exigidos estão currículo esportivo atualizado e plano anual de competições.

O cronograma prevê divulgação do resultado preliminar em 23 de fevereiro. O prazo para recursos vai de 25 de fevereiro a 3 de março, e o resultado final será publicado em 16 de março.