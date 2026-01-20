Representantes da Educação e do Conselho Tutelar discutem estratégias para agilizar o acesso de estudantes à rede municipal - Foto: Divulgação

Representantes da Educação e do Conselho Tutelar discutem estratégias para agilizar o acesso de estudantes à rede municipalFoto: Divulgação

Quissamã - O direito de estar na escola guiou um encontro estratégico realizado em Quissamã nesta semana, reunindo áreas-chave da rede de proteção para ajustar o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes fora da sala de aula. O foco foi alinhar procedimentos, responsabilidades e respostas rápidas aos encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar, garantindo acolhimento e efetividade na inserção escolar.

A reunião colocou na mesa estratégias conjuntas para respeitar as particularidades de cada caso, reduzir prazos e evitar desencontros no processo. A proposta é simples e essencial: quando a demanda chega, a resposta precisa ser ágil, organizada e humana, assegurando acesso e permanência na rede municipal de ensino.

Participaram do encontro o secretário municipal de Educação, José Henrique Abreu, a subsecretária Emanuele Souza e as conselheiras tutelares Tatiana Souza, Bethânia Azeredo, Luciana Francisca, Carolina dos Santos e Juliana Silva, reforçando a integração entre os órgãos.

“O diálogo permanente fortalece o cuidado com nossos estudantes. Educação é um direito fundamental e esse alinhamento garante acolhimento, responsabilidade e rapidez nas decisões”, destacou José Henrique Abreu.

A iniciativa consolida a atuação em rede como caminho para proteger trajetórias escolares e ampliar oportunidades desde a infância.