Agentes conversam com motoristas durante ação educativa no acesso à Praia de João FranciscoFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 11:44

Quissamã - A conversa olho no olho virou ferramenta de prevenção no último domingo, quando Quissamã recebeu uma blitz educativa no acesso à Praia de João Francisco, na Rodovia Dom Américo. A ação reuniu Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e apoio da Polícia Militar, com foco em orientar, esclarecer dúvidas e reforçar comportamentos que salvam vidas.

Motoristas e motociclistas receberam informações práticas sobre segurança viária, uso correto de equipamentos de proteção e respeito à sinalização. Panfletos com dicas simples e diretas ajudaram a traduzir regras em atitudes do dia a dia, estimulando escolhas mais responsáveis ao volante e no guidão.

Além da orientação, a iniciativa abriu espaço para diálogo. Agentes ouviram relatos, esclareceram normas de circulação e reforçaram que a prevenção começa antes do acidente. “Conscientizar é o caminho mais eficaz para reduzir ocorrências e preservar vidas”, destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Vitor Lopes.

Para o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vítor Arquejada, ações educativas fortalecem a cultura do cuidado. “Respeitar as leis e usar equipamentos de segurança faz diferença real nas vias”, afirmou.

A blitz integra um conjunto de medidas preventivas que buscam humanizar o trânsito e proteger quem circula pela cidade, especialmente em áreas de grande fluxo nos fins de semana.