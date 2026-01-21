Autoridades municipais e representantes do CPROEIS durante reunião de avaliação das ações de segurança em Quissamã - Foto: Divulgação

Autoridades municipais e representantes do CPROEIS durante reunião de avaliação das ações de segurança em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:38

Quissamã - Quissamã colocou a segurança pública no centro do debate nesta terça-feira (20) ao reunir autoridades municipais e representantes do Programa Estadual de Integração na Segurança, o CPROEIS. O encontro, realizado na sede do governo municipal, serviu para avaliar resultados, alinhar dados técnicos e planejar novas ações que impactem diretamente o dia a dia da população.

Participaram da reunião o prefeito Marcelo Batista, o subcoordenador operacional do CPROEIS na região Norte, major Wermelinger, o subsecretário de Segurança Pública e Trânsito, Janderson Barreto, e o secretário de Fazenda, José Alves. O diálogo trouxe números, análises e ajustes administrativos que ajudam a tornar o policiamento mais eficiente e presente nas ruas.

Realizada de forma semestral, a avaliação permite medir metas já alcançadas e corrigir rotas quando necessário. Para o prefeito Marcelo Batista, a integração com o Estado é decisiva para garantir mais tranquilidade aos moradores. Ele destacou que o planejamento conjunto fortalece a prevenção e amplia a sensação de segurança no município.

O subsecretário Janderson Barreto ressaltou que o trabalho integrado melhora a resposta operacional, enquanto o major Wermelinger avaliou de forma positiva os indicadores locais e defendeu o acompanhamento contínuo das metas para manter os avanços.

Ao final, ficou definido um novo plano de ações para os próximos seis meses, com foco na otimização do policiamento e no fortalecimento da parceria entre Quissamã e o Governo do Estado.