Autoridades e representantes políticos acompanham visita técnica ao Estádio Municipal de Quissamã, que receberá novo sistema de iluminaçãoFoto: Divulgação
Estádio de Quissamã entra na rota da modernização e ganha iluminação para jogos noturnos
Investimento de R$ 450 mil viabiliza nova estrutura e amplia o uso do espaço esportivo pela comunidade e categorias de base
Alunos de Quissamã começam o ano letivo com uniformes garantidos na rede municipal
Distribuição de cerca de 20 mil peças alcança 16 escolas e reforça organização do início das aulas marcado para 4 de fevereiro
Novo trator fortalece apoio ao produtor rural em Quissamã
Equipamento amplia frota da Patrulha Agrícola e garante mais eficiência no atendimento ao campo
Cuidado que chega ao campo e faz diferença na produção
Assistência veterinária gratuita fortalece criadores, protege rebanhos e impulsiona a atividade rural em Quissamã
Quissamã ajusta estratégias e reforça parceria com o Estado para ampliar a segurança
Reunião com coordenação do CPROEIS avalia resultados, redefine metas e projeta ações para os próximos meses
Rede de proteção se une para garantir vaga e acolhimento a estudantes em Quissamã
Educação e Conselho Tutelar alinham procedimentos para acelerar a inserção escolar de crianças e adolescentes
