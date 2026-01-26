Autoridades e representantes políticos acompanham visita técnica ao Estádio Municipal de Quissamã, que receberá novo sistema de iluminação - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 14:18

Quissamã - O Estádio Municipal de Quissamã avança para uma nova fase ao se preparar para receber um sistema moderno de iluminação, passo decisivo para ampliar o uso do espaço e permitir partidas no período da noite. O investimento de R$ 450 mil, viabilizado por emenda parlamentar, marca o início de um projeto que promete transformar a rotina esportiva da cidade e fortalecer o calendário de competições.

A visita técnica realizada no local reuniu lideranças políticas e gestores públicos, que acompanharam de perto o planejamento da obra. Com a nova estrutura, o estádio passa a oferecer melhores condições para jogos oficiais, treinos das categorias de base e atividades abertas à população, ampliando o acesso ao esporte e ao lazer.

O processo de licitação para contratação da empresa responsável pela instalação já está em andamento. A expectativa é que a iluminação noturna fortaleça o esporte local, estimule a participação de jovens atletas e contribua para a valorização do principal equipamento esportivo do município.

Além do impacto esportivo, a iniciativa também reforça a importância das parcerias institucionais para viabilizar investimentos em diferentes áreas. Recursos destinados anteriormente à saúde e à educação técnica mostram que a articulação política tem sido decisiva para ampliar serviços e melhorar a infraestrutura pública.

Com a modernização do estádio, Quissamã amplia oportunidades para atletas, clubes e torcedores, fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e identidade local.