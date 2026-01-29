Moradores acompanham a inauguração do ponto de apoio e a entrega da nova van de transporte de pacientes - Foto: Divulgação

Moradores acompanham a inauguração do ponto de apoio e a entrega da nova van de transporte de pacientesFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:35

Quissamã - Barra do Furado passou a contar com uma nova estrutura de atendimento que muda a rotina de quem vive a cerca de 40 quilômetros do centro de Quissamã. O ponto de apoio da administração municipal foi inaugurado na tarde desta terça-feira e já funciona como referência para serviços públicos e apoio ao transporte de pacientes da localidade.

O espaço reforça a presença do poder público na região e facilita o acesso da população a serviços essenciais. Atualmente, o ponto de apoio atende cerca de 250 pacientes por mês e integra a rede de suporte à saúde e à mobilidade da comunidade.

Durante a cerimônia, também foi entregue uma van destinada ao transporte de pacientes. O veículo garante mais conforto, segurança e agilidade no deslocamento de moradores que precisam realizar consultas, exames e tratamentos fora da localidade. O investimento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar.

Além da nova van, a estrutura conta com veículos para transporte de pacientes fora do município, atendimento da fisioterapia, apoio ao posto de saúde local, ambulância, transporte escolar e ônibus coletivo. O conjunto amplia a capacidade de atendimento e reduz dificuldades enfrentadas por quem depende desses serviços.

Moradora de Barra do Furado, Thais Miguel dos Santos destacou a importância da iniciativa para o dia a dia da comunidade. Segundo ela, o novo modelo de transporte facilita o acesso ao tratamento e elimina etapas que antes tornavam o deslocamento mais demorado.

A inauguração do ponto de apoio representa mais um passo na descentralização dos serviços públicos e na ampliação do atendimento em áreas mais distantes do centro urbano, fortalecendo a relação entre o poder público e a população local.