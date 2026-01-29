Participantes da oficina interagem em atividades lúdicas e criativas durante o período de fériasFoto: Divulgação
Férias inclusivas transformam lazer em encontro, acolhimento e autoestima em Quissamã
Oficina reúne pessoas com deficiência em atividades criativas e reforça a inclusão como prática cotidiana no município
Barra do Furado ganha ponto de apoio e transporte de saúde mais perto da população
Nova estrutura amplia atendimento, aproxima serviços públicos e melhora o deslocamento de pacientes em Quissamã
Férias inclusivas transformam lazer em encontro, acolhimento e autoestima em Quissamã
Oficina reúne pessoas com deficiência em atividades criativas e reforça a inclusão como prática cotidiana no município
Chuvas castigam ruas de Quissamã e mobilizam força-tarefa para recuperar vias
Reparos emergenciais avançam em pontos críticos e buscam garantir segurança e fluidez no trânsito após dias de temporal
Estádio de Quissamã entra na rota da modernização e ganha iluminação para jogos noturnos
Investimento de R$ 450 mil viabiliza nova estrutura e amplia o uso do espaço esportivo pela comunidade e categorias de base
Alunos de Quissamã começam o ano letivo com uniformes garantidos na rede municipal
Distribuição de cerca de 20 mil peças alcança 16 escolas e reforça organização do início das aulas marcado para 4 de fevereiro
Novo trator fortalece apoio ao produtor rural em Quissamã
Equipamento amplia frota da Patrulha Agrícola e garante mais eficiência no atendimento ao campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.