Participantes da oficina interagem em atividades lúdicas e criativas durante o período de fériasFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:35

Quissamã - Pessoas com deficiência ocuparam o centro da cena em Quissamã e mostraram que lazer também é direito. A oficina Férias Inclusivas reuniu participantes em um dia marcado por convivência, criatividade e troca de experiências, em um ambiente pensado para acolher e valorizar cada história.

A iniciativa ofereceu atividades lúdicas e recreativas que estimularam a interação social, a expressão criativa e o fortalecimento de vínculos. Mais do que um momento de diversão, a ação criou oportunidades de encontro, diálogo e pertencimento, ampliando o acesso ao lazer durante o período de férias.

Promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a oficina buscou garantir acessibilidade, segurança e conforto aos participantes, reforçando a importância de políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito às diferenças.

A secretária interina de Direitos Humanos e Cidadania, Valquíria Barcelos, destacou que a proposta vai além do entretenimento e contribui para a construção de uma cidade mais justa e humana. Segundo ela, iniciativas como essa ajudam a fortalecer a convivência social e a ampliar o acesso das pessoas com deficiência a espaços de lazer e participação.

A ação integra o conjunto de iniciativas voltadas à promoção da cidadania e à valorização da diversidade, ampliando o debate sobre inclusão e acessibilidade no cotidiano do município.