Público ocupa a orla e participa das atividades do Verão Viver QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:42

Quissamã - As orlas de Barra do Furado, Visgueiro e João Francisco ganharam ritmo, cores e muitos sorrisos no primeiro domingo de fevereiro. O Verão Viver Quissamã 2026 mostrou sua força logo no início da programação, reunindo moradores e visitantes em um dia marcado por esporte, música e atividades pensadas para todas as idades.

A movimentação começou cedo, ainda pela manhã, com a terceira edição do Jurubatiba Eco Trail, em João Francisco. Atletas e amantes da natureza dividiram trilhas e paisagens em uma prova que uniu desafio físico e contato com o meio ambiente. Na chegada, o clima de comemoração tomou conta do espaço com o show de Angeli Guerra, que embalou participantes e público.

Durante a tarde, a animação se espalhou por diferentes pontos da cidade. Em Barra do Furado, o grupo Energia Universitária levantou o público na Barrinha. Já em João Francisco, o aulão de Ginástica Popular transformou o Espaço Recreativo em um ambiente de bem-estar, interação e incentivo à vida saudável.

A veranista Maria da Conceição, de 36 anos, participou da atividade ao lado da filha e resumiu o sentimento do dia. Para ela, a programação vai além do lazer e fortalece laços familiares, criando memórias afetivas em um ambiente seguro e acolhedor.

O encerramento do domingo ficou por conta de Natallha Fernandes, que levou música e alegria ao trio elétrico em João Francisco, mantendo o clima familiar e a participação intensa do público até o fim da tarde.

A programação do Verão Viver Quissamã segue ao longo da temporada, com espaços de lazer funcionando aos sábados, domingos e feriados, sempre das 13h às 17h, ampliando as opções de diversão para quem escolhe o município como destino neste verão.