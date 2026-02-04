Autoridades se reúnem na Comarca para definir regras e horários do Carnaval 2026 em Quissamã. - Foto: Divulgação

Autoridades se reúnem na Comarca para definir regras e horários do Carnaval 2026 em Quissamã.Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 14:41

Quissamã - Quissamã começou a desenhar o Carnaval 2026 com foco na segurança, no respeito às regras e na tranquilidade de moradores e visitantes. O município participou, na última semana, de uma reunião estratégica realizada na Comarca de Quissamã Carapebus, que reuniu autoridades municipais, representantes das forças de segurança e do Ministério Público para alinhar normas e horários do período carnavalesco.

O encontro teve como principal objetivo organizar o funcionamento dos eventos, definir limites para atividades sonoras e comerciais e estabelecer ações integradas para os dias de folia. Durante a reunião, também foi firmado um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições envolvidas, reforçando o compromisso conjunto com um Carnaval responsável.

O secretário em exercício de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer de Quissamã, Ailton Corrêa, ressaltou a importância da festa para além da diversão. Segundo ele, o Carnaval movimenta a economia, fortalece o turismo e valoriza a identidade cultural da cidade, mas precisa ser planejado com responsabilidade para garantir que todos aproveitem com segurança.

Já o secretário de Segurança Pública de Quissamã, Paulo Vitor Arquejada, destacou que o trabalho integrado entre os órgãos é fundamental para manter a ordem e o bem-estar coletivo durante os eventos, evitando excessos e prevenindo ocorrências.

Após as discussões, ficaram definidas as regras que vão orientar o Carnaval 2026 em Quissamã e Carapebus. O encerramento das festividades deverá ocorrer, sem exceção, às 2h30. A partir desse horário, não será permitido som ao vivo, caixas de som na avenida, veículos sonoros ou eventos em residências.

Também ficam proibidos o uso de aparelhos sonoros em barracas, quiosques, ambulantes e estabelecimentos comerciais, o som automotivo durante as festividades, a venda de bebidas alcoólicas após as 2h30 e a comercialização ou circulação de garrafas, copos ou taças de vidro nas áreas dos eventos e de concentração dos blocos.

A única exceção envolve o uso interno de garrafas de vidro nas áreas de concentração dos blocos, desde que não sejam entregues ao público e que as bebidas sejam servidas apenas em recipientes descartáveis ou de material não cortante.

As medidas buscam garantir um Carnaval mais seguro, organizado e acolhedor, preservando o clima de festa sem abrir mão do respeito à cidade e à população.