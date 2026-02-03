Profissionais da educação participaram de acolhida que marcou o início do ano letivo de 2026 em Quissamã - Foto: Divulgação

Quissamã - Auxiliares de creche e cuidadores da rede municipal de ensino de Quissamã deram o primeiro passo no ano letivo de 2026 em um encontro marcado por escuta, valorização profissional e troca de experiências. Cerca de 260 profissionais participaram, na segunda-feira (02), da acolhida que oficializou o início das atividades escolares, com o tema Educação, Equidade e Oportunidade, no auditório municipal.

O evento foi pensado para fortalecer vínculos e reconhecer o trabalho diário de quem atua diretamente no cuidado e no desenvolvimento das crianças, especialmente nas creches. A programação incluiu palestras da professora do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã, Norma Suely Nogueira, e da escritora e assistente social do Núcleo de Apoio ao Educando, Ana Cristina Pereira, que abordaram inclusão, empatia e responsabilidade social dentro do ambiente escolar.

Durante o encontro, a atuação da Coordenação de Educação Inclusiva ganhou destaque, com a apresentação de práticas pedagógicas mais acessíveis e humanizadas, voltadas ao respeito às individualidades dos alunos. A proposta é ampliar o olhar sensível e garantir oportunidades reais de aprendizagem para todas as crianças da rede.

Presente na cerimônia, o secretário de Educação, José Henrique Abreu, ressaltou a importância desses profissionais no processo educativo. Segundo ele, auxiliares e cuidadores exercem um papel essencial no acolhimento, na orientação e na construção de um ambiente escolar seguro e afetivo. “Valorizar esses profissionais é investir diretamente na qualidade da educação”, afirmou.

A subsecretária de Educação, Emanuelle Souza, destacou que o tema do ano letivo traduz a missão pedagógica da rede municipal. Para ela, equidade e oportunidade começam no cuidado diário e no respeito às diferenças. Já a coordenadora adjunta, Jéssica Barreto, reforçou que momentos como esse fortalecem o sentimento de pertencimento e preparam as equipes para os desafios do cotidiano escolar.