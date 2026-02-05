Ambulantes participaram de reunião para alinhar regras e garantir um Carnaval organizadoFoto: Divulgação
Ambulantes se preparam para o Carnaval da Família em Quissamã
Planejamento antecipado define regras, reforça segurança e organiza o comércio durante a folia
Fábrica do Guaraná Macahé escolhe Quissamã e fortalece polo industrial da ZEN
Novo investimento prevê início das atividades em 2026, geração de empregos e produção de até 1 milhão de litros por mês
Feijão volta ao campo e impulsiona a agricultura familiar em Quissamã
Município investe em sementes, assistência técnica e garante apoio do plantio à colheita
Regras definidas colocam segurança no centro do Carnaval 2026 em Quissamã
Reunião com autoridades estabelece horários, limites e medidas para garantir festa organizada
Pastor angolano visita Quissamã e reforça laços históricos com a África
Encontro resgata a origem do nome do município e valoriza a conexão cultural entre Brasil e Angola
Auxiliares de creche e cuidadores abrem ano letivo com foco em equidade e cuidado em Quissamã
Encontro reuniu cerca de 260 profissionais da rede municipal e reforçou o papel humano e inclusivo no cotidiano escolar
