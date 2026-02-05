Ambulantes participaram de reunião para alinhar regras e garantir um Carnaval organizado - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 17:01

Quissamã - Os vendedores ambulantes de Quissamã deram o primeiro passo para um Carnaval mais seguro e organizado após um encontro de planejamento realizado no auditório da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e demais pastas envolvidas, na quarta feira, dia 4. A reunião reuniu trabalhadores que vão atuar no Carnaval da Família 2026 e abriu espaço para diálogo, orientação e alinhamento de regras que vão valer tanto na área central quanto nas praias.

O encontro teve como foco garantir melhores condições de trabalho, segurança para quem vende e para quem brinca, além do ordenamento urbano nos dias de maior movimento. Representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Segurança Pública e Trânsito, Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Setor de Posturas e forças de segurança participaram do planejamento conjunto.

Durante a conversa, foram reforçadas normas como o uso obrigatório de coletes de identificação, a fiscalização contra o comércio irregular e a atuação integrada para permitir apenas a participação de ambulantes devidamente cadastrados. A proposta é evitar conflitos, garantir organização e valorizar quem trabalha de forma regular.

Um dos pontos centrais foi a proibição do uso, circulação e venda de garrafas de vidro na avenida do Carnaval. A medida segue o termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Quissamã, o Ministério Público, a Polícia Militar e a Polícia Civil e busca reduzir riscos de acidentes. A regra vale também para garrafas transportadas em coolers, sacolas ou outros recipientes.

O comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar, capitão Aued, destacou a importância do cumprimento das normas e da parceria entre ambulantes e forças de segurança para um evento tranquilo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, reforçou que o planejamento antecipado é essencial para o sucesso da festa. Segundo ele, regras claras protegem trabalhadores, foliões e moradores, além de fortalecer o comércio local.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Quissamã em promover um Carnaval acolhedor, seguro e bem organizado, estimulando a geração de renda e garantindo uma experiência positiva para moradores e visitantes.