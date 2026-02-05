Produtores rurais se preparam para o início do plantio do feijão em áreas agrícolas de Quissamã - Foto: Ilustração

Publicado 05/02/2026 17:01

Quissamã - O agricultor de Quissamã já começa a preparar a terra com a expectativa de uma nova safra de feijão, marcada por investimento público, orientação técnica e apoio direto no campo. A temporada de plantio abre caminho para mais renda, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar no município.

A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, investiu cerca de 48 mil reais na compra de 70 sacos de sementes de feijão, cada um com 40 quilos. Ao todo, 2,8 toneladas da variedade BRS FP403, desenvolvida pela Embrapa, serão distribuídas a aproximadamente 70 produtores rurais.

Reconhecida pela alta produtividade e qualidade dos grãos, a semente escolhida garante melhor desempenho no campo e mais segurança ao agricultor. O plantio está previsto para o início de março, após o recadastramento dos produtores, etapa essencial para organizar as áreas, orientar os tratos culturais e assegurar bons resultados na lavoura.

O ciclo da cultura varia entre 85 e 95 dias, dependendo das condições climáticas, especialmente do volume de chuvas. Durante todo o processo, os agricultores contam com suporte técnico, preparo do solo, plantio mecanizado, colheita e uso das máquinas da Patrulha Agrícola.

O prefeito Marcelo Batista destacou que o investimento vai além da entrega de sementes. Segundo ele, a proposta é estar presente em todas as fases da produção, garantindo dignidade ao homem e à mulher do campo, geração de renda e movimentação da economia local.

O secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Cosmes Francisco, reforçou que o acompanhamento técnico e o recadastramento são fundamentais para alcançar produtividade e qualidade. Ele ressaltou que a iniciativa cria condições reais para que o produtor produza mais, com segurança e planejamento.

A nova safra simboliza mais que o início do plantio. Representa cuidado com quem vive da terra, valorização da agricultura familiar e compromisso com o desenvolvimento rural sustentável de Quissamã.