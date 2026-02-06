Pórtico de entrada de Quissamã passa a funcionar como ponto oficial de informações turísticas - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 16:10

Quissamã - O pórtico de entrada de Quissamã passou a assumir um novo papel na rotina de quem chega ao município. Mais do que marcar o início da cidade, o espaço agora se consolida como ponto oficial de informações turísticas, aproximando visitantes da cultura, da gastronomia e das belezas locais logo nos primeiros passos.

A mudança foi formalizada com a assinatura de um termo de autorização que permite o uso compartilhado do pórtico, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Quissamã. A iniciativa nasce com o objetivo de organizar, qualificar e ampliar o acesso às informações turísticas, fortalecendo a experiência de quem visita a cidade.

O prefeito Marcelo Batista destacou que a ação vai além da sinalização turística. Segundo ele, a proposta é recepcionar bem, valorizar a identidade local e estimular o desenvolvimento econômico por meio do turismo, conectando visitantes às potencialidades culturais, artísticas e gastronômicas de Quissamã.

O acordo também simboliza a união entre o poder público e o setor produtivo local. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, o pórtico ocupa uma posição estratégica e passa a cumprir uma função essencial na orientação dos turistas, apresentando de forma clara os atrativos e vocações do município.

A presidente da ACIAQ, Agatha Roque, reforçou que o turismo impacta diretamente o comércio e os serviços. Para ela, a parceria fortalece a economia local, gera oportunidades e cria um ambiente mais favorável para quem vive e empreende em Quissamã.

Com a formalização, o espaço receberá materiais informativos e sinalização direcionada, contribuindo para uma recepção mais organizada, acolhedora e eficiente, além de ampliar a visibilidade dos pontos turísticos e das manifestações culturais da cidade.