Produtores iniciam preparo do solo para nova safra de feijão em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:30

Quissamã - Quissamã abre espaço no campo para uma nova safra de feijão e renova a expectativa de renda para dezenas de famílias rurais. O trabalho começou nesta quinta-feira, 12, com a preparação do solo e orientação técnica aos produtores, etapa que antecede o plantio previsto para o início de março.

A ação é coordenada pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, que acompanha de perto cada fase do processo produtivo. O prefeito Marcelo Batista esteve no Sítio Boa Vista, na propriedade do agricultor Edivaldo de Souza, para marcar o início das atividades e conversar com produtores sobre as perspectivas da safra.

Neste ano, o município investiu cerca de R$ 48 mil na compra de 70 sacos de sementes, com 40 quilos cada, totalizando 2,8 toneladas de feijão que serão distribuídas gratuitamente. Aproximadamente 70 agricultores serão beneficiados com a variedade BRS FP403, desenvolvida pela Embrapa, conhecida pela alta produtividade e qualidade dos grãos.

Antes do plantio, os produtores passam por recadastramento, etapa que organiza o atendimento e define os tratos culturais, como a limpeza das áreas e o preparo da terra. A colheita deve ocorrer entre 85 e 95 dias após o plantio, dependendo das condições climáticas, principalmente do volume de chuvas.

Além da entrega das sementes, o município oferece suporte completo com maquinário da Patrulha Agrícola, preparo do solo, plantio mecanizado, orientação técnica e apoio na colheita. O objetivo é reduzir custos para o agricultor familiar e garantir maior produtividade.

Marcelo Batista destacou que o investimento representa incentivo direto à agricultura familiar e movimenta a economia local. Segundo ele, o acompanhamento técnico permanente fortalece o produtor e amplia as oportunidades de geração de renda no campo.

O secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Cosme Francisco, ressaltou que o suporte técnico faz diferença no resultado final da lavoura. Para ele, planejamento e assistência adequada aumentam a produtividade e oferecem mais segurança aos agricultores.

Com sementes de qualidade, apoio técnico e incentivo público, Quissamã aposta na força do campo para manter viva a tradição agrícola e garantir alimento e renda às famílias rurais.