Bloco SuperIdade leva alegria e abre oficialmente o Carnaval da Família em Quissamã Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:29

Quissamã - Quissamã escolheu a experiência e a alegria da melhor idade para dar o pontapé inicial no Carnaval 2026. O bloco SuperIdade, formado por integrantes do Programa de Assistência ao Idoso, abriu oficialmente a festa nesta quinta-feira, 12, e levou música, cores e emoção às ruas da cidade.

A concentração começou na sede do programa. De lá, os foliões seguiram em cortejo até a Praça Mário Moreira, onde o show de Beto Gordo animou o público e transformou o espaço em um grande baile a céu aberto. Fantasias, sorrisos e passos de dança marcaram o início do chamado Carnaval da Família, que terá seis dias de programação.

O prefeito Marcelo Batista afirmou que a proposta é oferecer uma festa voltada para todas as gerações, com segurança, diversidade de atrações e valorização das tradições culturais locais. A secretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos, destacou o simbolismo de abrir a programação com o bloco dos idosos, como forma de reconhecer a contribuição deles para a história do município.

A coordenadora do programa, Sônia Gomes, lembrou que a participação do grupo já se tornou tradição no calendário festivo. Segundo ela, o momento fortalece vínculos, estimula a convivência e promove bem-estar. Integrante do PAI, a aposentada Nice resumiu o sentimento coletivo ao afirmar que o programa transformou sua rotina, ampliou amizades e trouxe mais alegria ao dia a dia.

A programação do Carnaval 2026 segue até terça-feira, 17, com blocos, bois malhadinhos, matinês e shows no Centro, em Santa Catarina, em Barão de Vila Franca e nas praias de Barra do Furado, João Francisco e Visgueiro.

Na sexta-feira, 13, o Centro recebe o Bloco da Educação às 9h e o CAPS Folia às 14h no Centro Cultural Sobradinho. À noite, Barão de Vila Franca concentra blocos a partir das 21h e a Praça Mário Moreira promove baile à fantasia à meia-noite. Em Barra do Furado, o Boi Malhadinho Fanfarrão se apresenta às 20h.

No sábado, 14, Santa Catarina recebe bois malhadinhos a partir das 18h e show com Força Maior às 20h30. Barão de Vila Franca mantém a sequência de blocos e show com Sarah Freitas à meia-noite. Barra do Furado terá matinê às 16h e show às 22h.

No domingo, 15, a Praia de João Francisco recebe o Bloco Pipoca às 16h. O Centro Cultural Sobradinho promove matinê às 16h. Barão de Vila Franca e Barra do Furado seguem com blocos e shows à noite.

Na segunda-feira, 16, o Bloco das Piranhas concentra às 13h na Praia de João Francisco e segue em trio elétrico em Barão de Vila Franca às 17h. A programação inclui ainda shows em Santa Catarina e Barra do Furado.

Na terça-feira, 17, Visgueiro recebe o Boi Malhadinho Sertão às 17h. Santa Catarina promove bloco e matinê à tarde e show à noite. Barão de Vila Franca encerra com bois malhadinhos e show à meia-noite. Barra do Furado também terá apresentação musical às 22h.

O pós-Carnaval ainda reserva programação no sábado, 21, com o Bloco Oh Baby na Praia de João Francisco, das 22h às 23h.

Com tradição, participação popular e atrações para todas as idades, Quissamã transforma o Carnaval em um encontro de gerações, cultura e identidade.