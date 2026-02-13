Decreto define funcionamento das repartições públicas de Quissamã durante o Carnaval 2026 - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:30

Quissamã - Quissamã oficializou o calendário de funcionamento das repartições públicas durante o Carnaval 2026. O Decreto nº 4.425/2026, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 12, estabelece ponto facultativo nos dias 16 de fevereiro, segunda-feira, e 18 de fevereiro, quarta-feira.

A medida organiza a rotina administrativa do município durante o período da folia e segue prática comum adotada em datas comemorativas de grande mobilização popular. Com o ponto facultativo, os servidores ficam dispensados do expediente nessas datas, conforme previsto no ato oficial.

Os serviços considerados essenciais não serão interrompidos. Setores cujas atividades não possam ser suspensas por exigência técnica ou por interesse público manterão o atendimento normal. A responsabilidade pela organização das equipes ficará a cargo dos respectivos chefes de cada setor.

O decreto garante planejamento tanto para os servidores quanto para a população que utiliza os serviços públicos, assegurando a continuidade das áreas prioritárias e ajustando o funcionamento da máquina pública durante o Carnaval.