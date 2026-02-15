Eledilsa Rosa recebeu homenagem das amigas do bloco As Poderosas durante o Carnaval da Família, em Quissamã - Foto: Divulgação

Eledilsa Rosa recebeu homenagem das amigas do bloco As Poderosas durante o Carnaval da Família, em QuissamãFoto: Divulgação

Quissamã - Eledilsa Rosa de Souza Salles, de 48 anos, transformou a avenida em extensão da própria esperança no segundo dia do Carnaval da Família, em Quissamã. Internada há três meses na UTI do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus para tratar uma doença crônica, ela realizou o desejo de rever o bloco As Poderosas, do qual participa desde a fundação, há dez anos.

A saída da unidade hospitalar exigiu planejamento, avaliação clínica criteriosa e autorização da família. A Secretaria Municipal de Saúde organizou uma operação com ambulância equipada e acompanhamento profissional durante todo o percurso. A decisão ocorreu após análise técnica que assegurou condições estáveis para o deslocamento.

Na avenida, Eledilsa recebeu homenagem das amigas de folia. O encontro arrancou aplausos e lágrimas. Arlesson Salles, filho da paciente, acompanhou a mãe ao lado da irmã. Ele definiu o momento como delicado e feliz. Disse que nunca tinha presenciado iniciativa semelhante na cidade e destacou a importância da alegria no tratamento.

A coordenação do Programa Envelhecimento Saudável e a equipe médica ressaltaram que o cuidado vai além de protocolos clínicos. A secretária de Saúde, Gilda de Queirós Tavares, afirmou que a humanização integra a rotina da rede municipal. Segundo ela, profissionais como os médicos Marcos Vinícius, Poliana e Fernanda participaram diretamente da mobilização, que contou com apoio técnico tanto na avenida quanto no hospital.

Em meio ao samba, a cena reafirmou que saúde também envolve afeto, pertencimento e dignidade.