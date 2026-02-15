Eledilsa Rosa recebeu homenagem das amigas do bloco As Poderosas durante o Carnaval da Família, em QuissamãFoto: Divulgação
Amor pelo samba rompe barreiras e leva paciente da UTI à avenida em Quissamã
Força-tarefa da Saúde garante que foliã internada há três meses acompanhe desfile do bloco do coração com segurança e emoção
Quissamã define ponto facultativo para o Carnaval 2026
Decreto municipal organiza funcionamento das repartições públicas nos dias 16 e 18 de fevereiro
Feijão ganha força no campo e mobiliza produtores em Quissamã
Município investe R$ 48 mil em sementes e garante apoio técnico a cerca de 70 agricultores para impulsionar a safra 2026
SuperIdade puxa a folia e abre o Carnaval da Família em Quissamã
Bloco do Programa de Assistência ao Idoso inicia seis dias de festa com tradição, integração e programação espalhada pelo município
Moradia em debate: Quissamã fortalece diálogo com a sociedade em Fórum de Habitação
Comunidade participa da eleição de conselheiros e discute caminhos para políticas públicas mais justas
Quissamã conquista Selo Ouro do MEC e reforça compromisso com a alfabetização na idade certa
Reconhecimento nacional destaca políticas educacionais do município, que somou 132 pontos e garantiu avanço no direito de ler e escrever desde os primeiros anos escolares
