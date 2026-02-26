Produtores participaram de reunião no Parque de Exposições para conhecer detalhes do incentivo ao plantio - Foto: Ilustração

Produtores participaram de reunião no Parque de Exposições para conhecer detalhes do incentivo ao plantioFoto: Ilustração

Publicado 26/02/2026 13:05 | Atualizado 26/02/2026 13:05

Quissamã - Quissamã deu mais um passo para fortalecer o campo e ampliar a renda de quem vive da terra. Agricultores do município participaram, na quarta-feira (25), de uma reunião no Tattersal do Parque de Exposições para o lançamento do Programa de Incentivo ao Plantio do Feijão, iniciativa voltada à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural.

O encontro reuniu o prefeito Marcelo Batista, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Cosme Francisco da Chagas, além de técnicos que apresentaram as etapas do projeto e orientaram os produtores sobre preparo do solo, plantio e acompanhamento técnico.

O investimento é de aproximadamente R$ 48 mil na compra de 70 sacos de sementes da variedade BRS FP403, com 40 quilos cada, totalizando 2,8 toneladas. Cerca de 70 agricultores cadastrados serão beneficiados. A cultivar, conhecida pela alta produtividade e qualidade dos grãos, foi desenvolvida para oferecer bom desempenho no campo.

Segundo o prefeito, o apoio inclui desde o preparo da terra até a colheita, com suporte técnico e uso das máquinas da Patrulha Agrícola. O secretário reforçou que o recadastramento dos produtores é etapa essencial para garantir tratos culturais adequados e melhores resultados na safra, cujo plantio começa na primeira semana de março.

Durante o evento, também foi aberto cadastro para a homologação do Território Norte Fluminense, medida estratégica para ampliar o acesso a políticas públicas voltadas ao setor rural. A representante da Lider Norte, Flávia Picon, participou da agenda e destacou a importância da articulação regional para impulsionar o desenvolvimento agrícola.

Produtores participaram de reunião no Parque de Exposições para conhecer detalhes do incentivo ao plantio Foto: Divulgação

