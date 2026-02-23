Área em Barra do Furado deve receber complexo logístico e industrial com foco no setor offshore - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:33

Quissamã - Quissamã deu um passo estratégico rumo ao fortalecimento da economia regional com a apresentação do Complexo Logístico e Industrial Farol Barra do Furado, investimento privado estimado em R$ 900 milhões. O projeto foi detalhado neste domingo (22), na Pousada Barramar, reunindo representantes dos dois municípios e empresários do setor offshore.

Instalado na divisa entre Quissamã e Campos dos Goytacazes, o empreendimento prevê a construção de um estaleiro voltado ao reparo e à reciclagem de embarcações, além do descomissionamento e desmontagem de plataformas. A expectativa é que as obras tenham início em 2026 e que cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados, com prioridade para a mão de obra regional.

Durante visita técnica à área onde o complexo será implantado, em Barra do Furado, lideranças destacaram o potencial histórico da iniciativa, aguardada há décadas. A proposta reforça a integração entre os municípios e projeta a região como novo polo de serviços especializados para a indústria de óleo e gás.

O empreendimento é considerado estratégico para ampliar investimentos, movimentar a cadeia produtiva e criar novas oportunidades para trabalhadores do Norte Fluminense.