Profissionais da rede municipal participam de formação voltada à leitura e escrita na Educação Infantil - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2026 13:09

Quissamã - Quissamã abriu na quarta-feira (25) um novo ciclo de investimento na primeira infância ao iniciar a formação continuada do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil 2026. Professores, gestores e equipes de suporte pedagógico que atuam com crianças de 0 a 5 anos participaram do encontro no auditório da Escola Municipal Professora Regina Celi Passos, marcando o começo de mais uma etapa de qualificação da rede.

A Secretaria Municipal de Educação coordena a iniciativa, que integra o Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil, vinculado ao Ministério da Educação dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A proposta é aprimorar as práticas pedagógicas de leitura e escrita, respeitando o tempo e as particularidades de cada fase da infância.

O secretário de Educação, José Henrique Abreu, destacou que fortalecer a Educação Infantil significa consolidar as bases do processo de alfabetização. Segundo ele, investir na formação dos profissionais garante mais segurança no aprendizado e amplia as oportunidades das crianças desde os primeiros anos escolares.

A coordenadora adjunta de Gestão Pedagógica, Jéssica Barreto, ressaltou que a qualificação permanente mantém o padrão de ensino da rede municipal. Ela lembrou que o município conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2026, reconhecimento concedido pelo MEC a partir de resultados obtidos em avaliações internas e externas, como o Avalia RJ e o Saeb.

O novo ciclo formativo busca alinhar teoria e prática em sala de aula, fortalecer o planejamento pedagógico e ampliar o repertório dos educadores, consolidando um trabalho que começa na creche e reflete ao longo de toda a trajetória escolar.