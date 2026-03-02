Adolescente foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de plantão após cumprimento de ordem judicial - Foto: Ilustração

Adolescente foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de plantão após cumprimento de ordem judicial Foto: Ilustração

Publicado 02/03/2026 09:56

Quissamã - Policiais militares do 32º BPM cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um adolescente no bairro Piteiras, em Quissamã. A ação atendeu a uma determinação expedida pelo Poder Judiciário e mobilizou equipes da unidade responsável pelo policiamento na região.

De acordo com informações da corporação, os agentes se deslocaram até o endereço indicado na ordem judicial e localizaram o menor, que possuía mandado em aberto. A abordagem ocorreu sem registro de confronto.

Após os procedimentos no local, o adolescente foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça para as medidas previstas em lei.

A operação integra o trabalho de cooperação entre as forças de segurança e o sistema judiciário, com foco no cumprimento de decisões judiciais e na manutenção da ordem pública no município.