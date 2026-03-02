Adolescente foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de plantão após cumprimento de ordem judicial Foto: Ilustração
Mandado judicial é cumprido e adolescente é apreendido em Quissamã
Ação do 32º BPM no bairro Piteiras atende determinação da Justiça e reforça atuação integrada na cidade
Exonerações e cortes ampliam crise política em Quissamã e provocam reação de ex-prefeito
Ajuste fiscal anunciado por Marcelo Batista gera reação negativa e amplia debate sobre gestão e herança administrativa
Cadastro Único chega a Machadinha e garante acesso a benefícios sociais em Quissamã
Mutirão leva atualização e novos cadastros à comunidade quilombola para evitar perda de direitos
Quissamã investe na base e inicia formação do ProLEEI 2026 para fortalecer leitura na infância
Capacitação reúne professores e gestores e reforça compromisso com alfabetização desde os primeiros anos
Quissamã lança programa e garante 2,8 toneladas de sementes para fortalecer produção de feijão
Encontro com agricultores marca investimento de R$ 48 mil e reforça apoio técnico à agricultura familiar
Megaprojeto de R$ 900 milhões promete transformar Barra do Furado
Complexo industrial na divisa entre Quissamã e Campos prevê estaleiro, 2 mil empregos e início das obras em 2026
