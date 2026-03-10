Moradores do bairro Caxias celebram a inauguração do novo espaço de convivência com áreas de esporte e lazer - Foto: Divulgação

Moradores do bairro Caxias celebram a inauguração do novo espaço de convivência com áreas de esporte e lazerFoto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 11:08

Quissamã - O bairro Caxias, em Quissamã, ganhou um novo ponto de encontro para moradores que buscam lazer, prática esportiva e momentos de convivência em família. A Área de Socialização e Vivência foi entregue à comunidade no sábado e passou a oferecer uma estrutura voltada ao bem-estar e à integração entre os moradores.

O espaço foi planejado para atender diferentes faixas etárias e estimular o uso coletivo do ambiente. A área conta com aparelhos de ginástica ao ar livre, quadra de vôlei de areia, brinquedos para crianças e um anfiteatro destinado a atividades culturais e apresentações comunitárias.

A implantação do espaço ocorreu por meio de uma iniciativa de responsabilidade social da Transpetro, desenvolvida após diálogo com a comunidade local. O projeto surgiu a partir de escutas realizadas com moradores do bairro, que apontaram a necessidade de um ambiente acessível para atividades de lazer e convivência.

A cerimônia de entrega reuniu representantes da empresa, lideranças locais e moradores da região. O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, destacou que ações desse tipo fortalecem o desenvolvimento social nas áreas onde a empresa atua.

Segundo ele, o espaço representa um compromisso com a qualidade de vida da população e com a criação de ambientes que estimulem convivência e integração comunitária.

Representando os moradores do bairro Caxias, Valdeir dos Santos ressaltou a importância do novo espaço para a comunidade. Ele afirmou que o local se torna uma opção segura para reunir famílias, incentivar a prática esportiva e oferecer atividades para crianças e jovens.

A inauguração também contou com apresentação do grupo Centro Cultural Capoeira Quilombo Quissamã, que levou música, ritmo e tradição ao evento e reforçou a valorização da cultura local.

Com a nova estrutura, o bairro Caxias passa a contar com um ambiente aberto ao público que incentiva atividades físicas, encontros comunitários e manifestações culturais.