Quissamã - O bairro Caxias, em Quissamã, ganhou um novo ponto de encontro para moradores que buscam lazer, prática esportiva e momentos de convivência em família. A Área de Socialização e Vivência foi entregue à comunidade no sábado e passou a oferecer uma estrutura voltada ao bem-estar e à integração entre os moradores.
O espaço foi planejado para atender diferentes faixas etárias e estimular o uso coletivo do ambiente. A área conta com aparelhos de ginástica ao ar livre, quadra de vôlei de areia, brinquedos para crianças e um anfiteatro destinado a atividades culturais e apresentações comunitárias.
A implantação do espaço ocorreu por meio de uma iniciativa de responsabilidade social da Transpetro, desenvolvida após diálogo com a comunidade local. O projeto surgiu a partir de escutas realizadas com moradores do bairro, que apontaram a necessidade de um ambiente acessível para atividades de lazer e convivência.
A cerimônia de entrega reuniu representantes da empresa, lideranças locais e moradores da região. O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, destacou que ações desse tipo fortalecem o desenvolvimento social nas áreas onde a empresa atua.
Segundo ele, o espaço representa um compromisso com a qualidade de vida da população e com a criação de ambientes que estimulem convivência e integração comunitária.
Representando os moradores do bairro Caxias, Valdeir dos Santos ressaltou a importância do novo espaço para a comunidade. Ele afirmou que o local se torna uma opção segura para reunir famílias, incentivar a prática esportiva e oferecer atividades para crianças e jovens.
A inauguração também contou com apresentação do grupo Centro Cultural Capoeira Quilombo Quissamã, que levou música, ritmo e tradição ao evento e reforçou a valorização da cultura local.
Com a nova estrutura, o bairro Caxias passa a contar com um ambiente aberto ao público que incentiva atividades físicas, encontros comunitários e manifestações culturais.