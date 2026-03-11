Nomeação para a Secretaria de Cultura amplia presença de profissionais de fora em cargos estratégicos de Quissamã - Foto: Ilustração

Nomeação para a Secretaria de Cultura amplia presença de profissionais de fora em cargos estratégicos de QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 11/03/2026 19:48

Quissamã - A decisão da gestão municipal de Quissamã de nomear mais um nome de fora da cidade para um cargo estratégico voltou a provocar questionamentos entre moradores e servidores. A edição do Diário Oficial publicada em 10 de março confirmou a nomeação de Amanda Fragoso para comandar a Secretaria Municipal de Cultura.

Natural de Carapebus, a nova secretária passa a integrar um grupo crescente de profissionais ligados ao município vizinho que ocupam funções importantes na atual administração. Com a escolha, a Cultura se soma a outras áreas estratégicas que já estão sob comando de pessoas de fora de Quissamã.

Entre os cargos ocupados por profissionais ligados a Carapebus estão o Controle Geral do Município, a Chefia de Gabinete e a Secretaria de Licitações e Contratos. A Procuradoria Geral também segue nas mãos de alguém de outro município. O advogado Augusto César de Almeida Salgado, morador de Macaé e ex-procurador-geral daquela cidade, é o responsável pela função.

A sequência de nomeações reacendeu uma discussão que aparece com frequência no cenário político local. Parte da população questiona até que ponto a administração municipal tem priorizado a valorização de profissionais que nasceram, vivem e atuam culturalmente em Quissamã.

A discussão ganha força principalmente quando o assunto envolve a Secretaria de Cultura, área que tradicionalmente dialoga diretamente com artistas, produtores culturais, pesquisadores e agentes que preservam a memória e as tradições da cidade.

Nos bastidores, nomes ligados ao cenário cultural local chegaram a ser mencionados como possíveis alternativas para assumir a pasta. Entre eles, o da professora de história Marta Medeiros, mestre em Cultura e Territorialidade e reconhecida por projetos voltados à valorização da cultura regional.

A avaliação de interlocutores próximos à política municipal é que o histórico de ligação com grupos de oposição pode ter dificultado qualquer aproximação institucional para o cargo.

Enquanto o debate segue nos corredores da política e nas conversas entre moradores, a escolha volta a colocar em pauta um tema sensível para muitos quissamaenses. Em uma cidade marcada por forte identidade cultural, cresce o questionamento sobre o espaço dado aos talentos da própria terra na condução das políticas públicas.