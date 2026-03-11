Nomeação para a Secretaria de Cultura amplia presença de profissionais de fora em cargos estratégicos de QuissamãFoto: Ilustração
Gestão de Quissamã amplia nomeações de profissionais de fora e gera críticas na área cultural
Escolha de nova secretária de Cultura reacende debate sobre valorização de quadros locais no município
Bairro Caxias ganha novo espaço de convivência com quadra, anfiteatro e área de lazer em Quissamã
Estrutura criada com apoio da Transpetro amplia opções de esporte, cultura e encontros comunitários para moradores
Demissão em massa em Quissamã provoca reação e acende alerta no comércio local
Exoneração de mais de 800 contratados pela gestão municipal continua repercutindo e levanta preocupação sobre impactos na economia da cidade
Alexandra Moreira cobra revisão anual e plano para repor perdas salariais em Quissamã
Vereadora afirma que defasagem acumulada chega a 52,85% e pede cumprimento da data base de março
Recorde de arrecadação e demissão em massa: conta não fecha em Quissamã
Mesmo com arrecadação recorde de R$ 530 milhões em 2025, prefeito Marcelo Batista corta mais de 800 cargos e gera reação na cidade
Mandado judicial é cumprido e adolescente é apreendido em Quissamã
Ação do 32º BPM no bairro Piteiras atende determinação da Justiça e reforça atuação integrada na cidade
