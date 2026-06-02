Serviço de desassoreamento restabeleceu o fluxo das águas e garantiu melhores condições para moradores e pescadores da localidade - Foto: Divulgação

Serviço de desassoreamento restabeleceu o fluxo das águas e garantiu melhores condições para moradores e pescadores da localidadeFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 09:46

Quissamã - As águas da lagoa avançavam silenciosamente, ocupando áreas próximas a residências e aumentando a preocupação de moradores e pescadores de Barra do Furado. Com a passagem natural da barra bloqueada pelo acúmulo de areia, o escoamento da água ficou comprometido, elevando o risco de alagamentos e dificultando a saída das embarcações para o mar.

Diante desse cenário, uma intervenção foi realizada na localidade para reabrir a barra e restabelecer a comunicação entre a lagoa e o oceano. O trabalho envolveu serviços de limpeza e desassoreamento, executados com o auxílio de máquinas e equipes técnicas que atuaram diretamente no trecho afetado.

A ação buscou solucionar um problema que vinha impactando a rotina da comunidade. Com a barra fechada, a água acumulada na lagoa encontrava dificuldade para seguir seu curso natural, provocando o aumento do nível hídrico e colocando áreas próximas em situação de vulnerabilidade.

Além dos transtornos para moradores, a situação afetava diretamente a atividade pesqueira. Sem a abertura da passagem, pescadores enfrentavam obstáculos para deslocar suas embarcações entre a lagoa e o mar, comprometendo o trabalho e a mobilidade na região.

O fenômeno que causou o bloqueio é considerado natural. O assoreamento ocorre devido à movimentação constante das correntes marinhas ao longo da costa sul do Cabo de São Thomé, que transportam sedimentos e provocam o fechamento gradual da barra ao longo do tempo.

Com a conclusão do serviço, o fluxo das águas foi restabelecido, contribuindo para a redução do nível da lagoa e minimizando os riscos de novos alagamentos. A intervenção também devolveu condições adequadas para a navegação das embarcações que dependem da passagem para acessar o mar.

A medida representa uma resposta a uma situação que exigia ação rápida para preservar a segurança dos moradores, proteger áreas próximas à lagoa e manter uma atividade econômica tradicional da localidade. Em Barra do Furado, a reabertura da barra significa mais tranquilidade para quem vive próximo às águas e mais segurança para quem depende delas para trabalhar.