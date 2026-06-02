Serviço de desassoreamento restabeleceu o fluxo das águas e garantiu melhores condições para moradores e pescadores da localidadeFoto: Divulgação
Abertura da barra em Barra do Furado reduz risco de alagamentos e libera acesso ao mar
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Projeto desenvolvido pelo Instituto BW em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aproxima estudantes da preservação marinha e dos impactos causados pelo plástico
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