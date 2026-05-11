Ginásio Poliesportivo segue sem reforma após devolução de verba federal destinada à modernização do espaço em Quissamã - Foto: Ilustração

Ginásio Poliesportivo segue sem reforma após devolução de verba federal destinada à modernização do espaço em QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 11:57

Quissamã - O abandono de importantes espaços esportivos voltou ao centro das discussões em Quissamã após a confirmação de que recursos federais destinados à reforma do Ginásio Poliesportivo foram devolvidos à União sem que a obra fosse executada. A situação expõe a ausência de investimentos efetivos na área esportiva e amplia a sensação de frustração entre moradores que aguardavam melhorias no local.

A verba, no valor de R$ 286,5 mil, tinha como finalidade promover adequações estruturais, melhorias de acessibilidade, reforço na segurança e recuperação do ginásio utilizado por atletas, estudantes e projetos sociais do município. O distrato foi oficializado no Diário Oficial da União, encerrando qualquer expectativa imediata de revitalização do espaço.

O episódio chama atenção porque o recurso já estava garantido e representava uma oportunidade concreta de recuperação de um dos principais equipamentos esportivos da cidade. Ainda assim, a reforma não saiu do papel e o dinheiro retornou aos cofres federais, deixando para trás um cenário de estruturas desgastadas e oportunidades desperdiçadas.

Na prática, quem paga a conta é a população. Jovens seguem sem um espaço adequado para treinamentos, competições e atividades esportivas. Projetos sociais enfrentam dificuldades para funcionar plenamente e moradores convivem com a sensação de descaso diante da falta de avanços no setor.

A situação se torna ainda mais delicada diante da ausência de investimentos visíveis no esporte municipal durante a atual gestão. Além do ginásio sem reforma, outro espaço importante permanece fechado: o Parque Aquático Municipal, que teve atividades interrompidas e continua sem funcionamento regular, afetando aulas, terapias, atividades recreativas e práticas esportivas.

Com dois equipamentos públicos comprometidos ao mesmo tempo, cresce entre moradores o questionamento sobre as prioridades administrativas e a capacidade de execução de projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

O ginásio, que poderia representar incentivo ao esporte, inclusão social e fortalecimento de projetos voltados à juventude, hoje simboliza uma oportunidade desperdiçada. Em vez de obras, modernização e novos investimentos, o município acumula cobrança, estruturas limitadas e um sentimento coletivo de atraso em uma área considerada essencial para crianças, adolescentes e famílias quissamaenses.

A equipe de reportagem tenta contato com a administração municipal para comentar os pontos abordados na matéria. Até o fechamento desta edição, não houve posicionamento oficial. A pauta segue em atualização.