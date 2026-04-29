Hospital municipal recebe novos equipamentos, mas moradores relatam dificuldades no acesso à saúdeFoto: Divulgação
A gestão municipal anunciou a entrega de sete novos ventiladores mecânicos para o Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, medida voltada ao atendimento de casos mais graves e à ampliação da capacidade técnica da unidade. O prefeito Marcelo Batista destacou que o objetivo é garantir mais segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde. A secretária Gilda de Queirós também ressaltou a importância dos equipamentos para situações de alta complexidade.
Apesar do reforço tecnológico, a percepção de parte da população é de que os problemas do dia a dia continuam sem solução. Relatos frequentes apontam demora na marcação de exames, filas para atendimento e dificuldade de acesso a especialidades médicas. Para muitos moradores, a chegada de novos equipamentos não resolve gargalos básicos que afetam diretamente quem depende do sistema público.
O contraste entre investimentos em tecnologia e as dificuldades enfrentadas nas unidades de saúde levanta questionamentos sobre a efetividade das ações. Especialistas costumam apontar que a melhoria do serviço passa não apenas por equipamentos, mas também por gestão, ampliação do acesso e organização da rede.
Enquanto a administração municipal reforça o compromisso com a modernização e a qualidade do atendimento, a população segue cobrando soluções práticas que garantam acesso mais rápido, atendimento digno e resolutividade no dia a dia.
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