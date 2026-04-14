Fátima Pacheco destaca urgência de mobilização diante de possível mudança na distribuição dos royaltiesFoto: Ilustração
Fátima Pacheco alerta para risco de colapso com julgamento dos royalties no STF
Ex-prefeita de Quissamã chama atenção para impactos diretos na saúde, educação e finanças do Rio
Fátima Pacheco alerta para risco de colapso com julgamento dos royalties no STF
Ex-prefeita de Quissamã chama atenção para impactos diretos na saúde, educação e finanças do Rio
Marcelo Batista ignora decisão da Justiça e volta a nomear aliado com vínculo familiar em Quissamã
Denúncias apontam nepotismo reincidente e ampliam pressão sobre gestão municipal
Educação transforma vidas e abre novas oportunidades em Carapebus
Parceria com o IFF de Quissamã fortalece qualificação profissional dos alunos da EJA
Entre números e realidade, moradores questionam situação de Quissamã
Dados positivos contrastam com problemas enfrentados no dia a dia da população
Quissamã ganha voz em debate nacional com participação de Fátima Pacheco na Caravana Federativa
Ex-prefeita integra painel com ministros e prefeitos e leva experiência do município para discussão de políticas públicas
Corpo de eletricista é encontrado em lagoa e causa comoção em Quissamã
Vítima conhecida na região foi localizada após buscas iniciadas por moradores; caso será investigado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.