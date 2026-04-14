Fátima Pacheco destaca urgência de mobilização diante de possível mudança na distribuição dos royalties - Foto: Ilustração

Fátima Pacheco destaca urgência de mobilização diante de possível mudança na distribuição dos royaltiesFoto: Ilustração

Publicado 14/04/2026 13:52

Quissamã - Fátima Pacheco acendeu o sinal de alerta sobre um tema que pode impactar diretamente o futuro do estado do Rio de Janeiro. Com experiência na gestão pública e atuação à frente de debates sobre petróleo, a ex-prefeita de Quissamã destacou a preocupação com o julgamento previsto para maio, no Supremo Tribunal Federal, que vai tratar da redistribuição dos royalties.

A avaliação é direta e preocupante. Segundo ela, uma decisão desfavorável pode provocar um efeito em cadeia nas finanças estaduais e municipais, com reflexos imediatos em áreas essenciais. “Não estamos falando apenas de números, mas de serviços que sustentam a vida da população, como saúde e educação”, afirmou.

Fátima ressaltou que muitos municípios estruturaram investimentos e compromissos ao longo dos anos com base nessa receita. Para ela, qualquer mudança abrupta pode comprometer a capacidade de manter serviços básicos e gerar um cenário de instabilidade econômica.

A ex-prefeita também defendeu que a discussão precisa ser tratada com responsabilidade técnica e articulação entre os entes públicos. Na avaliação dela, o momento exige união e planejamento para enfrentar possíveis consequências.

Ao trazer o tema para o debate público, Fátima amplia a discussão sobre os impactos reais da decisão e reforça a necessidade de atenção ao cenário que pode se desenhar após o julgamento.