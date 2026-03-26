Caso deverá ser investigado pela 130ª Delegacia de PolíciaFoto: Ilustração
Corpo de eletricista é encontrado em lagoa e causa comoção em Quissamã
Vítima conhecida na região foi localizada após buscas iniciadas por moradores; caso será investigado
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Fátima Pacheco destaca terminal da Barra do Furado como marco de virada econômica no Norte Fluminense
Coordenadora da Embratur aponta avanço histórico e aposta no turismo de negócios como motor de crescimento
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