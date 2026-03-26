Caso deverá ser investigado pela 130ª Delegacia de Polícia - Foto: Ilustração

Caso deverá ser investigado pela 130ª Delegacia de PolíciaFoto: Ilustração

Publicado 26/03/2026 11:39

Quissamã - Quissamã registrou uma noite de apreensão nesta quarta-feira, dia 25, após o corpo de um homem conhecido como Sérgio, eletricista da cidade, ser encontrado em uma área alagada na Lagoa Maria Menina, nas proximidades da praia de João Francisco.

A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal de Quissamã depois que dois moradores relataram uma situação incomum no local. Um veículo tipo bugre, pertencente à vítima, estava parado em um terreno próximo, com a chave ainda na ignição, o que levantou suspeitas.

Diante do cenário, os agentes foram até a residência de Sérgio. Apesar das luzes acesas, não houve resposta. A equipe retornou então à área onde o carro estava estacionado e iniciou novas buscas.

Pouco depois, familiares chegaram ao local. O genro da vítima entrou na área alagada e conseguiu localizar o corpo, retirando-o da água, o que aumentou o clima de comoção entre os presentes.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela 130ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável por apurar o que aconteceu e se há indícios de crime.

A morte de Sérgio, figura conhecida na região, gerou tristeza entre moradores, que acompanharam a movimentação durante a noite.

