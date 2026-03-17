Moradores retiram carnês do IPTU em pontos de atendimento montados nos bairros - Foto: PQD Filmagens Aéreas

Moradores retiram carnês do IPTU em pontos de atendimento montados nos bairrosFoto: PQD Filmagens Aéreas

Publicado 17/03/2026 11:12

Quissamã - Quissamã leva o IPTU 2026 até mais perto do contribuinte e organiza a entrega dos carnês diretamente nos bairros, com atendimento em pontos comunitários e opções de desconto para quem paga em dia. A iniciativa busca facilitar o acesso ao documento e evitar deslocamentos longos por parte da população.

A distribuição acontece nos Centros de Referência de Assistência Social e na Casa Social da Penha, sempre no período da manhã, com datas definidas para cada localidade. A proposta aproxima o serviço dos moradores e torna o processo mais simples e rápido.

Quem preferir, também pode emitir o carnê pela internet, com praticidade e segurança, sem sair de casa. O pagamento em cota única garante desconto progressivo: 20% até 31 de março, 15% até 30 de abril e 10% até 29 de maio. Há ainda a opção de parcelamento ao longo do ano.

O cronograma já contempla bairros como Barra do Furado, Santa Catarina e Penha, com atendimento distribuído ao longo do mês de março.

A medida busca ampliar a organização financeira dos contribuintes e incentivar a regularização dos tributos, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas e a manutenção dos serviços essenciais no município.