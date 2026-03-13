Moradores de Quissamã relatam transtornos e prejuízos após sucessivas quedas de energia no município - Foto: Ilustração

Moradores de Quissamã relatam transtornos e prejuízos após sucessivas quedas de energia no municípioFoto: Ilustração

Publicado 13/03/2026 00:15

Quissamã - A ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, utilizou as redes sociais para expressar indignação com mais uma noite de falta de energia no município. A publicação repercutiu rapidamente e abriu espaço para uma série de relatos de moradores que afirmam enfrentar problemas frequentes com o fornecimento elétrico na cidade.

No desabafo, a ex-gestora destacou que a interrupção de energia não representa apenas um incômodo cotidiano. Segundo ela, a situação gera prejuízos ao comércio, compromete a comunicação da população e coloca em risco pessoas que dependem de equipamentos médicos conectados à rede elétrica.

A manifestação provocou grande repercussão entre internautas. Nos comentários, moradores relataram experiências semelhantes e cobraram mais qualidade no serviço prestado pela concessionária responsável pelo fornecimento.

O morador Paulo Parente contou que ficou três dias sem energia no mês passado e teve prejuízos dentro de casa. Segundo ele, a instabilidade no fornecimento resultou na queima de três televisores e dois aparelhos de ar-condicionado. Ele também relatou dificuldade para conseguir ressarcimento pelos equipamentos danificados.

Outra moradora, Lucia Leite Azevedo, afirmou considerar vergonhosa a situação enfrentada pelos consumidores. Em seu comentário, ela destacou que a conta de energia possui valores elevados e relatou que, em determinados momentos, a rede chega a operar apenas com uma fase elétrica.

O internauta Márcio Silva também demonstrou indignação e classificou o serviço prestado como desrespeitoso com a população.

A repercussão nas redes sociais ampliou o debate sobre a qualidade do fornecimento de energia em Quissamã e reforçou a cobrança de moradores por soluções que garantam maior estabilidade no serviço.

A equipe de reportagem do Jornal O Dia tenta contato com a concessionária Enel para entender os motivos das interrupções registradas no município e obter um posicionamento oficial sobre as reclamações apresentadas pela população.

