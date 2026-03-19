Fátima Pacheco destaca, em vídeo, o potencial do petróleo e do turismo de negócios para impulsionar o desenvolvimento regional - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Fátima Pacheco destaca, em vídeo, o potencial do petróleo e do turismo de negócios para impulsionar o desenvolvimento regionalFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 19/03/2026 10:37

Quissamã - Fátima Pacheco levou às redes sociais uma análise direta sobre o futuro econômico do Norte Fluminense após participar da abertura da Macaé Energy. Em vídeo publicado, a coordenadora de parcerias regionais da Embratur destacou o peso estratégico do evento e o papel da região no cenário energético nacional.

Representando a Embratur, ela acompanhou de perto um dos principais encontros do setor no país e ressaltou o impacto imediato que iniciativas como essa geram na economia local. Segundo Fátima, o turismo de negócios já mostra sua força em Macaé, movimentando a rede hoteleira, ampliando serviços e atraindo investimentos.

Na avaliação dela, esse modelo pode avançar ainda mais e alcançar outras cidades da região, como Quissamã. A proposta passa por integração regional e planejamento estratégico, com foco em aproveitar o fluxo de visitantes e transformá-lo em desenvolvimento contínuo.

Fátima também reforçou que a indústria do petróleo segue essencial para a economia. Para ela, a atividade não se resume à geração de empregos, mas influencia diretamente políticas públicas e a qualidade de vida da população. Mesmo diante das discussões sobre novas matrizes energéticas, a Bacia de Campos ainda apresenta potencial produtivo relevante.

O discurso aponta para um caminho de equilíbrio. A manutenção da força do petróleo, aliada ao crescimento do turismo de negócios, surge como alternativa para diversificar a economia e garantir mais estabilidade para os municípios.

Durante a agenda, Fátima destacou a importância do diálogo entre instituições, empresas e poder público como forma de construir soluções concretas. A presença no evento, segundo ela, teve como objetivo fortalecer parcerias e abrir novas oportunidades para a população.

Ela também parabenizou as instituições envolvidas na realização da Macaé Energy, destacando a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia regional e para a projeção do interior do estado no cenário nacional.