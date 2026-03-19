Fátima Pacheco destaca, em vídeo, o potencial do petróleo e do turismo de negócios para impulsionar o desenvolvimento regionalFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Petróleo e turismo entram no radar: Fátima Pacheco aponta caminhos para o futuro da região
Ex-prefeita de Quissamã destaca força da Bacia de Campos e aposta no turismo de negócios como motor de crescimento
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