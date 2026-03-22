Lançamento do terminal na Barra do Furado marca nova fase de crescimento e geração de oportunidades no Norte Fluminense - Foto: Reprodução Rede Social

Lançamento do terminal na Barra do Furado marca nova fase de crescimento e geração de oportunidades no Norte Fluminense Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 22/03/2026 09:35

Quissamã - O lançamento da pedra fundamental do Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado inaugura um novo capítulo para o Norte Fluminense, com impacto direto em cidades como Quissamã e Campos dos Goytacazes. Após décadas de , o projeto começa a sair do papel com a promessa de movimentar a economia e ampliar oportunidades na região.

Com investimento estimado em R$ 900 milhões da iniciativa privada, o empreendimento fortalece a conexão com a cadeia produtiva do petróleo, um dos principais motores econômicos local. A expectativa é de geração de empregos, aumento da renda e atração de novos negócios, em um cenário que volta a ganhar força com a retomada do setor energético.

A coordenadora de parcerias regionais da Embratur e ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, avalia que o momento representa mais do que um avanço estrutural. Para ela, o terminal também abre caminho para o crescimento do turismo de negócios, segmento que cresce à medida que grandes empresas e investidores passam a circular com mais frequência pela região.

A construção do projeto envolveu articulação política e esforço conjunto de lideranças locais. Entre os nomes citados, está o empresário Ricardo Viana, apontado como um dos responsáveis por impulsionar a iniciativa desde as primeiras discussões até sua viabilização.

A nova estrutura surge como símbolo de uma virada esperada há anos. A proposta agora é garantir que esse avanço chegue à população, com desenvolvimento econômico aliado à inclusão social e melhoria da qualidade de vida.