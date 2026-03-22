Lançamento do terminal na Barra do Furado marca nova fase de crescimento e geração de oportunidades no Norte Fluminense Foto: Reprodução Rede Social
Barra do Furado ganha novo impulso com terminal logístico e projeta virada econômica na região
Investimento privado de R$ 900 milhões fortalece setor de energia e abre espaço para turismo de negócios no Norte Fluminense
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Terminal da Barra do Furado abre caminho para nova fase econômica no Norte Fluminense
Com investimentos bilionários e retomada do setor de energia, região mira crescimento no turismo de negócios
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