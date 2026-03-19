Mato alto e falta de limpeza afastam moradores de praça na Ribeira e aumentam sensação de insegurançaFoto: Reprodução Rede Social
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Mato alto, sujeira e falta de manutenção geram insegurança e medo entre famílias do bairro
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