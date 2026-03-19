Mato alto e falta de limpeza afastam moradores de praça na Ribeira e aumentam sensação de insegurança - Foto: Reprodução Rede Social

Mato alto e falta de limpeza afastam moradores de praça na Ribeira e aumentam sensação de insegurançaFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/03/2026 11:04

Quissamã - Moradores da Ribeira denunciam o estado de abandono de uma praça e de áreas ao redor, onde a falta de limpeza e manutenção tem causado transtornos e aumentado a sensação de insegurança. O espaço, que deveria servir como ponto de convivência, hoje acumula mato alto, sujeira e sinais claros de descuido.

Segundo relatos da população, o problema não é recente. A vegetação cresce sem controle, dificultando a circulação e criando ambiente propício para a presença de animais como roedores e até serpentes. Uma das situações que mais chamou atenção foi o relato de um morador, que afirma que o filho quase teve contato com uma cobra ao passar pelo local.

Mato alto e falta de limpeza afastam moradores de praça na Ribeira e aumentam sensação de insegurança Foto: Reprodução Rede Social A cena preocupa principalmente famílias com crianças, que evitam utilizar o espaço por medo. A ausência de manutenção também compromete a iluminação e a visibilidade, o que reforça a sensação de risco durante o dia e à noite.

Além do impacto na segurança, o abandono afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade. Espaços públicos sem cuidado deixam de cumprir seu papel social, afastam moradores e contribuem para a degradação do entorno.

Os moradores pedem uma resposta rápida, com serviços básicos de limpeza, roçada e conservação. A expectativa é que o local volte a ser um ambiente seguro, limpo e adequado para lazer e convivência.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a administração municipal para obter um posicionamento oficial sobre a situação. Até o momento, não houve retorno. A matéria segue em atualização.

Mato alto e falta de limpeza afastam moradores de praça na Ribeira e aumentam sensação de insegurança Foto: Reprodução Rede Social