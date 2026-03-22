Novo terminal na Barra do Furado impulsiona expectativas de crescimento econômico e atração de empresas na região - Foto: Ilustração do projeto

Novo terminal na Barra do Furado impulsiona expectativas de crescimento econômico e atração de empresas na regiãoFoto: Ilustração do projeto

Publicado 22/03/2026 09:29

Quissamã - O lançamento do Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado coloca o Norte Fluminense no centro de uma nova estratégia de desenvolvimento, com foco na atração de empresas e no fortalecimento do turismo de negócios. O projeto, aguardado há décadas, surge como peça-chave para reposicionar a região no cenário econômico nacional.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do avanço recente do setor de óleo e gás. O anúncio de cerca de US$ 24 bilhões em investimentos da Petrobras nos chamados campos maduros reforça o potencial produtivo regional. Ao mesmo tempo, a retomada da Macaé Energy, uma das principais feiras do segmento no país, sinaliza o reaquecimento do ambiente de negócios.

Nesse contexto, a coordenadora de parcerias regionais da Embratur e ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, avalia que o terminal representa um marco para consolidar o Norte Fluminense como destino estratégico para o turismo corporativo. Segundo ela, o aumento do fluxo de investidores e profissionais tende a gerar novas oportunidades para cidades como Quissamã e Campos dos Goytacazes.

A articulação institucional também já começou. Fátima informa que iniciou diálogo com entidades como a Ompetro e o Cidenf para alinhar ações integradas. A proposta inclui reunir representantes das cidades envolvidas para traçar estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo de negócios.

A expectativa é transformar o novo cenário em resultados práticos. A geração de empregos, o aumento da renda e a visibilidade internacional aparecem como metas diretas desse movimento. Com infraestrutura em expansão e investimentos em alta, o Norte Fluminense tenta consolidar um novo ciclo de crescimento, com o turismo corporativo no centro dessa transformação.