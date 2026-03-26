Fátima Pacheco participa de painel com lideranças políticas durante evento em NiteróiFoto: Divulgação
Quissamã ganha voz em debate nacional com participação de Fátima Pacheco na Caravana Federativa
Ex-prefeita integra painel com ministros e prefeitos e leva experiência do município para discussão de políticas públicas
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Corpo de eletricista é encontrado em lagoa e causa comoção em Quissamã
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