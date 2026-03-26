Fátima Pacheco participa de painel com lideranças políticas durante evento em Niterói - Foto: Divulgação

Fátima Pacheco participa de painel com lideranças políticas durante evento em NiteróiFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 20:08 | Atualizado 26/03/2026 20:09

Quissamã - Fátima Pacheco, ex-prefeita de Quissamã, participou como debatedora da 18ª Caravana Federativa, realizada nesta quinta-feira, dia 27, no Caminho Niemeyer. A presença no evento coloca o município no centro de discussões estratégicas sobre desenvolvimento e integração entre governos.

Atualmente à frente da coordenação de parcerias regionais da Embratur, Fátima integrou a mesa “Diálogos Federativos 1”, que reuniu representantes do Governo Federal e gestores municipais para tratar de projetos estruturantes voltados ao estado do Rio de Janeiro.

O debate contou com a participação de autoridades como a ministra Esther Dweck, além de lideranças políticas com experiência em gestão pública. O encontro abriu espaço para troca de experiências, apresentação de programas federais e alinhamento de estratégias para fortalecer os municípios.

A Caravana Federativa funciona como um canal direto entre as cidades e o Governo Federal. No mesmo espaço, gestores conseguem acessar informações, buscar soluções para demandas locais e identificar oportunidades de investimento em áreas como infraestrutura, saúde, turismo e inovação.

Desde que passou a integrar a Embratur, Fátima Pacheco tem atuado na articulação de parcerias que ampliem o potencial turístico e econômico das cidades. A participação no evento reforça esse papel e amplia o diálogo entre diferentes esferas de governo.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, já percorreu diversas regiões do país desde 2023, reunindo milhares de gestores públicos. O modelo itinerante tem como objetivo fortalecer o pacto federativo e aproximar políticas públicas da realidade dos municípios.

A presença de representantes com experiência em gestão municipal contribui para enriquecer o debate e dar mais efetividade às propostas discutidas, conectando teoria e prática na construção de soluções para os desafios das cidades.

