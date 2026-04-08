Segundo Dudu Pontes, estudantes da EJA ganham novas perspectivas com formação que une educação e profissão - Foto: Divulgação

Segundo Dudu Pontes, estudantes da EJA ganham novas perspectivas com formação que une educação e profissãoFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 10:37

Quissamã - Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos de Carapebus começam a reescrever suas histórias por meio da educação e da qualificação profissional. A oferta de cursos voltados ao mercado de trabalho fortalece o aprendizado e cria novas oportunidades para quem decidiu retomar os estudos.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto Federal Fluminense, localizado na cidade de Quissamã, chega à terceira edição e amplia o alcance da formação. A proposta une a conclusão do ensino fundamental ao desenvolvimento de habilidades práticas, aproximando os alunos das exigências do mundo profissional.

O projeto atende principalmente pessoas que interromperam a trajetória escolar e agora buscam uma nova chance. Além do conteúdo pedagógico, os cursos oferecem conhecimento técnico, aumentando a confiança e a autonomia dos participantes.

O secretário municipal de Educação, Dudu Pontes, destacou a importância da iniciativa e o esforço coletivo para garantir o avanço da educação no município. “Quero agradecer ao Instituto Federal Fluminense de Quissamã pela parceria, que tem sido fundamental para ampliar oportunidades aos nossos alunos. Também deixo meu reconhecimento ao prefeito Bernard Tavares, que acredita na educação como base da vida de qualquer pessoa e tem investido para que esse trabalho aconteça. E não posso deixar de valorizar a dedicação da nossa equipe da Secretaria e de todo o corpo docente, que atuam diariamente com compromisso e fazem a diferença na vida desses estudantes”, afirmou.

A ação reforça o papel da educação como ferramenta de transformação social, criando caminhos reais para inclusão produtiva e melhoria da qualidade de vida. A orientação é que interessados procurem a Secretaria de Educação para obter informações sobre inscrições e próximas turmas.