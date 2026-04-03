Moradores relatam queda no movimento e cobram melhorias em serviços essenciais - Foto: Ilustração

Moradores relatam queda no movimento e cobram melhorias em serviços essenciaisFoto: Ilustração

Publicado 03/04/2026 17:47

Quissamã - Moradores de Quissamã relataram insatisfação com a rotina da cidade mesmo após o anúncio de forte movimentação econômica nos primeiros meses de 2026. Na prática, quem vive nos bairros afirmou não perceber avanços proporcionais aos números divulgados e cobrou melhorias mais visíveis em serviços essenciais.

Dados oficiais apontaram a injeção de mais de R$ 45 milhões na economia local. Desse total, cerca de R$ 27,9 milhões foram destinados ao pagamento de servidores, além de R$ 4,7 milhões em ticket alimentação e aproximadamente R$ 3,9 milhões voltados a programas sociais e benefícios assistenciais.

Apesar disso, a percepção nas ruas foi diferente. Em diversos pontos da cidade, moradores apontaram problemas recorrentes, como falta de manutenção urbana, dificuldades em serviços públicos e sensação de abandono em bairros mais afastados.

Um morador de 45 anos, que preferiu não se identificar, resumiu o sentimento de parte da população. Segundo ele, a realidade enfrentada diariamente não acompanha os números apresentados.

“A gente escuta falar de investimento, mas não vê isso na prática. Tem bairro com problema básico, serviço que não chega como deveria. Parece que não muda”, afirmou.

A situação se agravou com recentes ajustes administrativos, como a redução de pessoal no serviço público, o que, segundo moradores, também acabou refletindo no funcionamento de algumas áreas e no comércio local.

A gestão municipal destacou que os investimentos têm como objetivo fortalecer a economia e gerar um ciclo positivo, com impacto no comércio e na geração de empregos. Indicadores como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registraram crescimento, reforçando o cenário apresentado.

Ainda assim, o contraste entre os dados oficiais e a experiência da população evidenciou um desafio: transformar números em resultados concretos percebidos no cotidiano. Para muitos moradores, a expectativa segue a mesma: ver os investimentos chegarem de fato à ponta.