Fátima Pacheco alerta para impactos dos royalties e cobra mobilização antes de decisão no STFFoto: Ilustração
Royalties sob ameaça: alerta de Fátima Pacheco expõe risco de crise no estado
Ex-prefeita de Quissamã aponta impacto direto em serviços essenciais e cobra articulação antes de julgamento no STF
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