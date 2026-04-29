Fátima Pacheco alerta para impactos dos royalties e cobra mobilização antes de decisão no STF - Foto: Ilustração

Fátima Pacheco alerta para impactos dos royalties e cobra mobilização antes de decisão no STFFoto: Ilustração

Publicado 29/04/2026 13:29

Quissamã - A ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, colocou em pauta um dos temas mais sensíveis para a economia do Rio de Janeiro ao alertar para os riscos do julgamento sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. Em artigo divulgado recentemente, ela chama atenção para o impacto que uma eventual mudança pode causar nas finanças públicas e no funcionamento das cidades.

Com experiência na gestão municipal e passagem pela presidência da Ompetro, Fátima destaca que a discussão vai além de números e atinge diretamente a população. Segundo ela, a possível alteração nas regras pode comprometer áreas essenciais como saúde e educação, além de desestruturar planejamentos construídos ao longo de anos. A avaliação é de que municípios produtores e também os que dependem indiretamente dessa receita podem enfrentar dificuldades para manter serviços básicos.

Ao abordar o tema com tom de urgência, a ex-prefeita defende que o debate precisa avançar com base técnica e união institucional. Para ela, o cenário exige planejamento e responsabilidade dos gestores públicos diante de uma decisão que pode redefinir o equilíbrio financeiro do estado.