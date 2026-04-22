Alunos participam de atividades interativas e ampliam o olhar sobre o universo e a ciência - Foto: Divulgação

Alunos participam de atividades interativas e ampliam o olhar sobre o universo e a ciênciaFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 10:23

Quissamã - Quissamã transformou a sala de aula em uma verdadeira janela para o universo e colocou estudantes diante de descobertas que vão muito além dos livros. Alunos do CIEP 465 Dr. Amílcar Pereira da Silva participaram das atividades do Festival Céu Escuro, em uma imersão que uniu ciência, curiosidade e reflexão sobre o futuro do planeta.

A programação aproximou os jovens da astronomia de forma prática e acessível, com experiências que estimularam perguntas, debates e o interesse por temas ligados ao espaço e à preservação ambiental. A proposta também destacou a importância de reduzir a poluição luminosa, um desafio crescente que afeta a visibilidade do céu e o equilíbrio ambiental.

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi a participação do professor Marcelo de Oliveira Souza, pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ele apresentou avanços recentes na exploração espacial e falou sobre uma nova rota capaz de encurtar o tempo de viagem até Marte para cerca de sete meses, ideia que despertou curiosidade e entusiasmo entre os estudantes.

A experiência reforçou o papel da educação como ponte para novas possibilidades. Ao vivenciar conteúdos científicos de forma dinâmica, os alunos ampliaram horizontes e passaram a enxergar a ciência como algo presente no dia a dia e acessível a todos.

Integrante da Semana Internacional do Céu Escuro, o festival também carrega uma mensagem importante sobre preservação. Observar o céu, compreender seus fenômenos e proteger esse patrimônio natural são atitudes que ajudam a construir uma relação mais consciente com o meio ambiente.