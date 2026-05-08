Ondas fortes atingiram a orla da Praia de João Francisco e causaram preocupação entre moradores da regiãoFoto: Ilustração
Mar avança sobre casas e assusta moradores em praia de Quissamã
Ressaca provocou invasão da água em imóveis na Praia de João Francisco e levou autoridades a emitirem alertas de segurança
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