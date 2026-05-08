Ondas fortes atingiram a orla da Praia de João Francisco e causaram preocupação entre moradores da região - Foto: Ilustração

Ondas fortes atingiram a orla da Praia de João Francisco e causaram preocupação entre moradores da regiãoFoto: Ilustração

Publicado 08/05/2026 12:01

Quissamã - Moradores da Praia de João Francisco amanheceram em alerta na quinta-feira, 7 de maio, após o mar avançar sobre a faixa de areia e atingir imóveis localizados próximos à orla em Quissamã. A força das ondas chamou a atenção de quem vive na região e transformou a rotina da comunidade, marcada por apreensão e monitoramento constante das condições do mar.

A ressaca provocou pontos de alagamento e levou água até áreas residenciais, assustando famílias que acompanham de perto o comportamento das ondas desde as primeiras horas do dia. Em alguns trechos, o mar encobriu parte da orla e dificultou o acesso de moradores.

Diante do cenário, autoridades locais e a Marinha reforçaram os avisos de segurança para evitar acidentes. Banhistas foram orientados a não entrar no mar, enquanto pescadores e proprietários de pequenas embarcações receberam recomendação para não sair para navegação durante o período de instabilidade marítima.

O tempo fechado, aliado aos ventos fortes e à agitação marítima, aumentou a preocupação entre moradores da localidade, conhecida pela proximidade entre as residências e a faixa costeira.

Equipes seguem acompanhando a situação e orientando a população sobre os riscos provocados pela ressaca. A recomendação é que curiosos evitem áreas próximas ao avanço das ondas até que as condições do mar apresentem melhora.